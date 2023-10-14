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علماء يبحثون استخدام تقنية «تشات جي بي تي» في دفع الاكتشافات العلمية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 14 أكتوبر 2023, 01:29 مساء
علماء يبحثون استخدام تقنية «تشات جي بي تي» في دفع الاكتشافات العلمية
واجهة تطبيق «تشات جي بي تي». (الإنترنت)
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أطلق فريق دولي من العلماء تعاونا بحثيا جديدا، يهدف إلى بحث استغلال التكنولوجيا نفسها المستخدمة في تطبيق «تشات جي بي تي» في بناء أداة تعتمد على الذكاء الصناعي، لدفع الاكتشافات العلمية.

وأطلق الفريق العلمي، حسب موقع «لايف ساينس»، مبادرة باسم «الذكاء الصناعي المتعدد الرياضيات» في وقت لاحق من الأسبوع الماضي، إلى جانب نشر سلسلة من الأوراق البحثية ذات الصلة.

وبينما يتعامل «تشات جي بي تي» مع الكلمات والجمل، ستستخدم الأداة الجديدة التي يسعى الفريق لتطويرها البيانات الرقمية وعمليات المحاكاة الفيزيائية من مختلف المجالات العلمية في مساعدة العلماء على نمذجة كل شيء، بدءا من النجوم في الفضاء حتى نماذج التنبؤ بالمناخ.

كما سيتعلم «الذكاء الصناعي المتعدد الرياضيات» استخدام البيانات من مصادر متنوعة عبر الفيزياء والفيزياء الفلكية، ومجالات مثل الكيمياء وعلم الجينوم، وسيطبق ذلك على مجموعة واسعة من المشكلات العلمية.

هل يمكن لـ«تشات جي بي تي» أن يساعد المستخدمين في العلاج النفسي؟
«تشات جي بي تي» أصبح قادرا على استخراج المعلومات في «الوقت الفعلي» لها

تجربة تغير كيفية استخدام الذكاء الصناعي
في تلك الأثناء، قالت الباحثة في الذكاء الصناعي قائدة مجموعة في مركز الفيزياء الفلكية الحاسوبية التابع لمعهد «فلاتيرون» في مدينة نيويورك، شيرلي هو: «سيغير هذا تماما كيفية استخدام الناس الذكاء الصناعي والتعلم الآلي في العلوم».

وأضافت: «تشبه الفكرة التي يقوم عليها المشروع إلى حد كبير السهولة التي ستشعر بها عند تعلم لغة جديدة إذا كنت تتكلم خمس لغات على سبيل المثال».

وتهدف المبادرة إلى إظهار أوجه التشابه والاتصال بين مختلف المجالات التي ربما غفل عنها العلماء. ويتشكل فريق المبادرة من باحثي مؤسسة «سيمونز»، ومعهد «فلاتيرون» التابع لها، وجامعات: نيويورك وكامبريدج وبرينستون، ومختبر «لورانس بيركلي» الوطني. كما يضم خبراء في الفيزياء والفيزياء الفلكية والرياضيات والذكاء الصناعي وعلم الأعصاب.

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