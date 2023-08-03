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«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 09:45 صباحا
«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
شعار «إكس» يظهر على شاشة هاتف في لوس أنجليس، 31 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أتاحت منصة «إكس» الاسم الجديد لـ«تويتر» لمستخدميها إمكانية إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم في خطوة لاقت تعليقات ساخرة كثيرة.

وقال موقع «إكس» الإلكتروني: «بات يمكنكم اختيار ما إذا كنتم ترغبون في إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتكم. وسيجري إخفاؤها من صفحاتكم الشخصية أو رسائلكم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»

ورغم ذلك، قد تظهر العلامة الزرقاء «في أماكن معينة، في مؤشر إلى أن المستخدم مشترك في الخدمة»، وقد تُعطل بعض الأدوات طالما كانت العلامة مخفية.

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ولاقى هذا القرار تعليقات ساخرة كثيرة. وقال نائب رئيس تحرير «فيلادلفيا إنكوايرر» روس ماغلس: «من الجنون أن (مالك إكس الملياردير إيلون) ماسك نجح في تحويل هذا الرمز من مكانة اجتماعية مرغوب فيها بصورة كبيرة إلى أمر مخجل جدًا لدرجة أن الأشخاص الذين يدفعون لقاء الحصول عليها قد يرغبون في إخفائها».

ويمكن لمستخدمي الشبكة الاجتماعية الاشتراك بخدمة العلامة الزرقاء لقاء دفع بين 8 و11 دولارًا، مع حصولهم على امتيازات إضافية بينها مشاهدة إعلانات أقل وكتابة منشورات وتحميل مقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.

وقبل أن يجعل ماسك الحصول على العلامة الزرقاء خدمة مدفوعة، كانت هذه العلامة مجانية وخاصة بالحسابات الموثقة.

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