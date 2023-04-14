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تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 10:49 مساء
تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
شعار «ميتا» في دافوس في 20 مايو 2022. (أ ف ب)
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اعتبر مسؤول فرنسي في شبكة فيسبوك الأربعاء أن روبوت المحادثة تشات جي بي تي «ليس ثورياً على الإطلاق»، قائلا إن التقدم الكبير سيكون بدلاً من ذلك من خلال مساعدين شخصيين آليين.

وعند سؤاله عن التطبيق الذي طورته شركة «أوبن إيه آي»، أجاب مدير مختبر الذكاء الصناعي في مجموعة «ميتا» يان لو كون في تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية العامة «نعم، إنه منتج جيد. لكنه ليس ثوريا على الإطلاق على مستوى العلم والتكنولوجيا المرتبطة به».

ولفت إلى أن «الكميات الضخمة للغاية من النصوص» التي أتاحت لبرمجية «تشات جي بي تي» الإجابة على أسئلة مستخدميها، تضم «الكثير من المعارف البشرية، لكنها سطحية للغاية».

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وقال «إنها لا تتضمن، على سبيل المثال، معرفة العالم المادي، العالم الحقيقي. لذا، فإن هذه الأنظمة، بطريقة ما، لديها معرفة أقل بكثير بالعالم الحقيقي مما يعرفه هرّك».

ما الابتكارات التي يتوقع تفوقها على روبوت المحادثة؟
عند سؤاله عن أهم الابتكارات المتوقعة خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، تحدث هذا الأستاذ في جامعة نيويورك عن نوعين من المنتجات.

وتوقع يان لو كون وصول «نظارات الواقع المعزز، والتي ستكون بالتالي قادرة على تركيب صور افتراضية على العالم الحقيقي».

بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، «سنتفاعل مع مساعدين افتراضيين أذكياء يكون لديهم، في أوقات معينة، ذكاء مشابه للذكاء البشري، وربما يكون متفوقاً في مجالات معينة، ويمكنهم مساعدتنا في حياتنا في جميع الأيام»، على سبيل المثال من خلال السماح لنا «بالتركيز على الأشياء التي تهمنا، وعدم الاضطرار إلى تمضية ساعة على الهاتف للتحدث إلى السباك أو إدارة الضمان الاجتماعي».

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