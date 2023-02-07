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«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 01:22 مساء
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
شعار مجموعة «غوغل» الأميركية (أ ف ب)
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أعلنت «غوغل»، الإثنين، إطلاق الروبوت «بارد» للمحادثة الخاص بها ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن ايه آي» الناشئة الأميركية.

وأوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، في بيان، أن الروبوت يهدف إلى الجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم من جهة، وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار من جهة أخرى، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن البرنامج «سيستند إلى المعلومات الموجودة عبر الإنترنت لتوفير إجابات حديثة وذات نوعية عالية». وتختلف طريقة عمل «بارد» هذه عن تلك الخاصة بـ«تشات جي بي تي»، إذ يعتمد الأخير على قاعدة بيانات لجمع معلوماته لا على الإنترنت. وسيكون «بارد» تاليا أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك «غوغل».

ويتمتع روبوت المحادثة الخاص بـ«غوغل» بالقدرة على «شرح أحدث اكتشافات التلسكوب (جيمس ويب) الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لطفل يبلغ تسع سنوات».

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ويستند «بارد» إلى «لامدا» (LaMDA)، وهو برنامج حاسوبي صممته «غوغل» لتشغيل روبوتات المحادثة «تشات روبوتس»، وأعلنت مجموعة «ماونتن فيو» إطلاق أول نسخة منه العام 2021.

وحظي برنامج «لامدا» بشهرة في يونيو 2022 عندما أكد المهندس بلايك ليمويْن العامل في «غوغل»، أن برامج الذكاء الصناعي أصبحت «تتمتع بقوة إدراك»، في رأي لاقى انتقادات كبيرة في الوسط التكنولوجي الذي اعتبره سخيفا وسابقا لأوانه.

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