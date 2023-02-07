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تراجع عمليات الصيد الجائر لحيوانات وحيد القرن في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 03:29 مساء
تراجع عمليات الصيد الجائر لحيوانات وحيد القرن في جنوب أفريقيا
تعد جنوب أفريقيا موطنا لنحو 80 في المئة من مجمل حيوانات وحيد القرن في العالم (أ ف ب)
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شهد الصيد الجائر لحيوانات وحيد القرن في جنوب أفريقيا تراجعا طفيفا جدا عن العام الفائت، وبات يتركز في المتنزهات الإقليمية والمحميات الخاصة بدلا من المتنزهات الوطنية الكبيرة الخاضعة للمراقبة الشديدة، حسبما لاحظت الحكومة، الإثنين.

وقُتل 448 من حيوانات وحيد القرن العام 2022 في جنوب أفريقيا، أي أقل بثلاثة بالمقارنة مع العام 2021، وفق «فرانس برس».

ومن بين الحدائق الوطنية العشرين في جنوب أفريقيا، وحدها حديقة كروغر، وهي أكبرها، شهدت عمليات صيد جائر لهذه الحيوانات العام 2022: طاولت نحو 124 منها، أي أقل بنسبة 40 في المئة تقريبا مما كانت عليه في العام السابق، حسب بيان لوزارة البيئة.

الطلب الآسيوي
ولم يُقتل أي وحيد القرن في أي حديقة وطنية أخرى، وهو ما رأت فيه وزيرة البيئة باربرا كريسي نتيجة «حرب لا هوادة فيها تشنها السلطات لمكافحة الصيد الجائر». إلا أن غالبية حيوانات وحيد القرن التي قُتلت العام 2022 كانت نتيجة عمليات صيد في الحدائق الإقليمية بمقاطعة كوازولو ناتال (جنوب شرق جنوب أفريقيا)، إذ بلغ عددها 244، من بينها 16 في محميات خاصة.

وحض وزير البيئة، الإثنين، سلطات هذه المقاطعة على اتباع النموذج الوطني في مكافحة هذه الظاهرة «قبل فوات الأوان».

- «الخطر» يهدد حيوانات وحيد القرن رغم تراجع صيدها

وتعد جنوب أفريقيا موطنا لنحو 80 في المئة من مجمل حيوانات وحيد القرن في العالم، وشهدت زيادة في عمليات الصيد الجائر تلبية للطلب الآسيوي، حيث تستخدم القرون في الطب التقليدي.

وسُجل خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين انخفاض كبير في أعداد حيوانات وحيد القرن بمتنزه «كروغر» الوطني الذي تبلغ مساحته نحو 20 ألف كيلومتر مربع ويمتد إلى حدود موزمبيق.

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