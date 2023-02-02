العثور على كبسولة إشعاعية في أستراليا بعد فقدانها

القاهرة - بوابة الوسط

عُثر على كبسولة إشعاعية صغيرة كانت السلطات الأسترالية تبحث عنها منذ منتصف يناير، بعدما فُقدت في أثناء نقلها عبر شاحنة من منجم تابع لمجموعة «ريو تينتو»، على ما أعلنت السلطات، الأربعاء.

وقال وزير خدمات الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية ستيف داوسون، للصحفيين «إنها أنباء جيدة. والعثور على الكبسولة هو بمثابة العثور على إبرة في كومة قش،.. أعتقد أن سكان أستراليا الغربية سينامون مرتاحي البال الليلة»، وفق «فرانس برس».

وكانت مجموعة «ريو تينتو» البريطانية الأسترالية المتخصصة في استخراج المعادن، قد قدمت اعتذارها، الإثنين، لفقدان الكبسولة الصغيرة. وقطعت السلطات مئات الأميال على الطرقات السريعة بحثا عنها. وأوضح المسؤول عن خدمات الطوارئ في الولاية دارن كليم أن الكبسولة عُثر عليها أخيرا على جانب الطريق جنوب بلدة نيومان قرب المنجم الذي نُقلت منه.

وبعد ستة أيام من عمليات البحث، رصدت إحدى المركبات التي أوكلت إليها مهمة البحث إشعاعا خلال سيرها على الطريق السريع.

وأشار كليم إلى أن السلطات تعمل حاليا على استعادة الكبسولة ضمن إجراءات سلامة قبل أن تنقلها إلى مكان مخصص لها.

- اختفاء كبسولة إشعاعية أثناء نقلها من أحد المناجم الأسترالية

وأوضحت السلطات أن الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها الـ8 سنتمترات وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، تحوي مادة مشعة هي سيزيوم 137 التي تتمتع بقدرة على إنتاج إشعاع حاد.

فُقدت الكبسولة خلال نقلها على متن شاحنة من منجم يقع قرب منطقة نيومان النائية إلى ضواحي بيرث (جنوب غرب). وتفصل المنطقتين مسافة 1400 كيلومتر.