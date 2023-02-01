  • Alwasat News
Atwasat

قلق من «تزايد الاستخدام المسيء» لأداة مخصصة لاستنساخ الصوت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 04:25 مساء
قلق من «تزايد الاستخدام المسيء» لأداة مخصصة لاستنساخ الصوت
تطبيقات «ديبفايك» ثورة تكنولوجية كفيلة تغير وجه الترفيه (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة «إيلفن لابز» الناشئة التي طرحت أداة استنساخ للصوت مستخدمة برمجيات الذكاء الصناعي، أنها رصدت «تزايدا في الاستخدام المسيء» لبرنامجها في وقت ينتشر التلاعب الصوتي عبر الإنترنت.

وأطلقت الشركة التي تتخذ من لندن مقرًا، في الآونة الأخيرة، نسخة تجريبية من منصتها لإنشاء «أدوات تنتج كلمات بأصوات قريبة جدًا من الواقع» بعدما تمكنت من جمع مليوني دولار، وفق «فرانس برس».

وتشارك مستخدمون من صفحة «4 شان» المجهولة رسائل جرى إنشاؤها باستخدام البرنامج وفيها أصوات مُزيّفة لعدد من المشاهير بينهم الممثلة البريطانية إيما واتسون والإعلامي الأميركي جو روغان، بهدف جعلهم ينطقون جملًا تنطوي على عنصرية وتمييز جنسي ورهاب المثلية.

وفي إحدى هذه الرسائل، يُسمع صوت مماثل لصوت إيما واتسون وهو يقرأ مقطعًا من كتاب «كفاحي» لأدولف هتلر، فيما يُسمَع في رسالة أخرى صوت مشابه لصوت المحلل الأميركي بن شابيرو يهدد باغتصاب النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.
وأُسيء أيضًا استخدام صوتي المخرجين كوينتن تارانتينو وجورج لوكاس.

التزييف العميق
وغردت «إيلفن لابز»، الإثنين، «نرغب في حل هذه المشكلة من خلال اعتماد إجراءات حماية إضافية».

ومن بين اقتراحات الشركة الناشئة، تعزيز عملية تحديد هوية المستخدم، والتحقق بشكل أفضل من حقوق الملكية الفكرية للنماذج، واعتماد إجراءات تحقق يدوية.

- إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

و«إيلفن لابز» هي واحدة من شركات عدة تتولى تطوير برامج تستند إلى برمجيات الذكاء الصناعي ويمكن لأي كان استخدامها.

وحظيت هذه الأدوات باهتمام كبير منذ أن أطلقت شركة «أوبن ايه إي» في نهاية العام الفائت، روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» القادر على الإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة وكتابة نصوص. إلا أن هذه البرامج مصحوبة بمخاوف مرتبطة بتقنية «ديب فايك» (التزييف العميق) التي تقوم على إجراء تلاعبات رقمية بصور أو أصوات إلى حد التطابق مع الواقع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022

أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي
عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»

عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال

ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال
إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال

إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا

امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج
بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية

بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية
لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة

لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
اختفاء كبسولة إشعاعية أثناء نقلها من أحد المناجم الأسترالية
اختفاء كبسولة إشعاعية أثناء نقلها من أحد المناجم الأسترالية
دراسة تجيب.. شجار القطط لعب أم جد؟
دراسة تجيب.. شجار القطط لعب أم جد؟
غضب في كينيا بعد تعقيم أسد مهدد بالانقراض
غضب في كينيا بعد تعقيم أسد مهدد بالانقراض
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟...
«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض
«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض...
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟...
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي...
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم ......
المزيد
قلق من «تزايد الاستخدام المسيء» لأداة مخصصة لاستنساخ الصوت
قلق من «تزايد الاستخدام المسيء» لأداة مخصصة لاستنساخ الصوت...
أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز العام 2022
أوروبا ولدت كهرباء من الطاقة النظيفة أكثر مما وفره الغاز ......
دراسة: أطفال كثر لم يعوضوا التأخيرات التعلمية بعد الجائحة
دراسة: أطفال كثر لم يعوضوا التأخيرات التعلمية بعد الجائحة...
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟...
غضب في كينيا بعد تعقيم أسد مهدد بالانقراض
غضب في كينيا بعد تعقيم أسد مهدد بالانقراض...
المزيد