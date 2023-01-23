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إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 03:23 مساء
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
غضافة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي» (الإنترنت)
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في تطور سيغير النصوص المكتوبة بصورة جذرية، قررت «مايكروسوفت» الأميركية إضافة نصوص لمنصة المحادثة المتطورة «شات جي.بي.تي» إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها.

يذكر أن منصة «شات جي.بي.تي» التي أطلقت منذ أسابيع قليلة معروفة باستخدامها للذكاء الصناعي في كتابة نصوص تبدو كنصوص كتبها بشر عاديون. وتعتزم مايكروسوفت توفير هذه الخاصية على خدمة الحوسبة السحابية أزور.

ويعني هذا التطور أنه يمكن لمواقع الإنترنت التجارية استهداف المستهلكين بنصوص موجهة ومخصصة لهم تمت كتابتها باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي لنشرها على كل المنصات على الإنترنت.

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يذكر أن تكنولوجيا «شات جي.بي.تي» طورتها شركة «أوبن إيه.آي» للتكنولوجيا، وأطلقتها منذ أسابيع قليلة نجحت خلالها في جذب أكثر من مليون مستخدم.

يأتي ذلك فيما قررت مايكروسوفت استثمار ما يصل إلى عشرة مليارات دولار في شركة «أوبن إيه. آي»، وتتضمن الصفقة قيام مايكروسوفت بضخ هذه الاستثمارات على مدى عدة سنوات، رغم أن الشروط النهائية يمكن أن تتغير، مضيفة أن الشركتين تناقشان الصفقة منذ شهور.

شات جي.بي.تي
يذكر أن منصة «شات جي.بي.تي» أضاءت الإنترنت منذ إطلاقها في نهاية نوفمبر الماضي وجمعت أكثر من مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع.

وتستطيع هذه المنصة تقليد الأصوات البشرية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وهو ما أثار التكهنات حول قدرتها على أن تحل محل الكتاب المحترفين، أو حتى تهديد نشاط البحث الرئيسي لشركة «غوغل».

وتحقق شركة «أوبن إيه.آي» التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك وسام ألتمان عائداتها من خلال رسوم تفرضها على المطورين مقابل السماح لهم باستخدام تكنولوجيتها.

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