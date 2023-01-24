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هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 10:21 صباحا
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ساعة يوم القيامة في 23 يناير 2020 في واشنطن (أ ف ب)
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بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمات أخرى، من المتوقع أن يحدث أعضاء «نشرة علماء الذرة»، الثلاثاء، «ساعة القيامة» التي تمثل حكم أبرز خبراء العلم والأمن حول المخاطر التي تتهدد الوجود البشري.

وستعلن «نشرة علماء الذرّة» عند الساعة العاشرة صباحا (15,00 ت غ) إن كان وقت الساعة الرمزية سيحدث، وفق «فرانس برس».

 التدمير الذاتي
وتصف المنظمة الساعة بأنها «استعارة» عن مدى قرب البشرية من التدمير الذاتي، وتقول إن عملية إعادة الضبط السنوية يجب أن يُنظر إليها على أنه «دعوة للعمل لإعادة العقارب الى الوراء».

ويتخذ قرار إعادة ضبط عقارب الساعة كل عام من قبل مجلس العلوم والأمن في النشرة، ومجلس الرعاة الذي يضم 11 من حاملي جائزة نوبل.

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وبالنسبة لعام 2023، قالت النشرة إنها ستأخذ في الاعتبار الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات البيولوجية وانتشار الأسلحة النووية واستمرار أزمة المناخ وحملات التضليل التي ترعاها الدول والتقنيات التخريبية.

وحركت عقارب الساعة 100 ثانية قبل منتصف الليل في يناير 2021، وهي أقرب نقطة من منتصف الليل في تاريخ الساعة، وظلت على هذا التوقيت العام الماضي.

الساعة في أقرب نقطة
وقالت النشرة في بيان خلال تحديث الساعة العام الماضي «تظل الساعة في أقرب نقطة على الإطلاق ليوم القيامة ونهاية الحضارة لأن العالم لا يزال عالقا في لحظة خطيرة للغاية».

وضبطت الساعة في الأصل عند سبع دقائق قبل منتصف الليل. وكانت المسافة الأبعد عن منتصف الليل 17 دقيقة، ضُبطت بعد نهاية الحرب الباردة عام 1991.

تأسست النشرة عام 1945 على يد ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر وعلماء آخرين عملوا في مشروع مانهاتن الذي أنتج أول أسلحة نووية.

وجاءت فكرة الساعة التي ترمز إلى الضعف العالمي أمام الكارثة عام 1947.

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