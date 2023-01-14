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للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 11:30 صباحا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
صورة نشرها المعهد التشيلي الأنتركتيكي تظهر علماء يعملون في موقع للأحفوريات في فبراير 2020 في تشيرو غيدو في جنوب تشيلي (أ ف ب)
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عثر باحثون على بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، أحدها ينتمي إلى نوع ميغارابتور، في واد بمنطقة باتاغونيا في تشيلي.

وسبق أن شهد هذا الوادي اكتشاف أحفوريات بارزة كثيرة خلال العقد الماضي، حسب «فرانس برس»..

وعُثر على المتحجرات في سيرو غيدو، في وادي لاس تشيناس في جنوب تشيلي قرب الحدود مع الأرجنتين، ونُقلت إلى مختبر العام الماضي.

- اكتشاف ديناصور نادر بلا أسنان

 وقال الباحثون إنها تعود إلى أنواع ديناصورات لم يتعرف عليها قبلا في المنطقة.

قال مدير معهد أنتاركتيكا التشيلي (إيناخ) مارتشيلو ليبي، وهو في الفريق القائم على الاكتشاف: «من المثير جدا من الناحية العلمية العثور على شيء لم يتم اكتشافه أو وصفه قبلا في وادي لاس تشيناس، حيث اعتدنا على العثور على بقايا أحفورية جديدة».

تعاون معهد «إيناخ» مع جامعة تشيلي وجامعة تكساس في المهمة الاستكشافية في الوادي الواقع على بعد 2800 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.

 أربعة أنواع من الديناصورات
وحدد الباحثون بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، أحدها من نوع ميغارابتور الذي ينتمي إلى عائلة الثيروبودات، بما في ذلك أسنان وقطع عظام.

وكانت لهذه الديناصورات اللاحمة مخالب وأسنان صغيرة للتمزيق، وأطراف علوية كبيرة، مما وضعها وفقا للبحث، في قمة السلسلة الغذائية في المنطقة التي سكنتها قبل فترة تتراوح بين 66 و75 مليون سنة خلت، في نهاية العصر الطباشيري.

قال الباحث بجامعة تشيلي جاريد أموديو في بيان «إحدى الخصائص التي سمحت لنا بالتيقن من أنها تنتمي إلى نوع الميغارابتور هي، أولا وقبل كل شيء، أن الأسنان منحنية جدا نحو الخلف».

الأونينلاغات
وأشار أموديو إلى أن الباحثين حددوا أيضا عينتين من نوع الأونينلاغات، المرتبط ارتباطا وثيقا بالفيلوسيرابتور، لديهما «شخصية تطورية جديدة»، ما من شأنه أن يشير إلى أن هذا نوع جديد من الأونينلاغات أو ربما يمثل مجموعة مختلفة».

كما عثروا على بقايا لنوعين من الطيور: طيور النقيضة، وهي المجموعة الأكثر تنوعا ووفرة من الطيور في حقبة الحياة الوسطى. وطيريات الذيل، وهي مجموعة مرتبطة مباشرة بالطيور الحالية.

وجُمعت بحوث العلماء في دراسة نُشرت في ديسمبر الماضي في مجلة «علوم الأرض» في أميركا الجنوبية.

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