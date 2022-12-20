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المفوضية الأوروبية: «ميتا» انتهكت قواعد المنافسة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 11:00 صباحا
المفوضية الأوروبية: «ميتا» انتهكت قواعد المنافسة
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ ف ب)
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توصلت المفوضية الأوروبية في استنتاج أولي إلى أن شركة «ميتا» انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي «لاحتكارها المنافسة في أسواق الإعلانات الإلكترونية»، على ما أعلنت المفوضية، الإثنين.

وأفادت اللجنة التي باشرت في يونيو 2021 تحقيقا ضد «فيسبوك» (أصبحت ميتا مذذاك) في خلاصاتها المرسلة إلى «ميتا»، أن الشركة الأميركية «أساءت استخدام مواقعها المهيمنة»، وفق «فرانس برس».

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر إن «هاجسنا المعلن في الاستنتاج الأولي يتمثل في أن +ميتا+ تربط شبكتها الاجتماعية المهيمنة فيسبوك بخدماتها الإعلانية الإلكترونية +فيسبوك ماركت بلايس+».

وأوضحت المفوضية أن خطوة «ميتا» هذه «تعني ربط مستخدمي فيسبوك بـ+فيسبوك ماركت بلايس+ بصورة إلزامية».

وتبدي المفوضية قلقًا في شأن «إقصاء» منافسي «فيسبوك ماركت بلايس» لأن هذا الرابط «يمنح فيسبوك فائدة كبيرة لناحية الانتشار لا يمكن للمنافسين مجاراتها».

وفي الاستنتاج الأولي، توصلت المفوضية أيضا إلى أن «ميتا تفرض بصورة أحادية شروطا تجارية غير عادلة على الخدمات الإعلانية الإلكترونية التي تُبث عبر فيسبوك وانستغرام».

غرامة
وأعربت المفوضية عن قلقها لناحية «أن تكون الشروط العامة التي تتيح لـ+ميتا+ استخدام البيانات المرتبطة بإعلانات الشركات المنافسة لفائدة +فيسبوك ماركت بلايس+، غير مبررة وغير متناسبة وليست ضرورية لتوفير خدمات الإعلان الإلكتروني في المنصات التابعة لـ+ميتا+».

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ولا يشكل إبلاغ هذه الاستنتاجات إلى شركة «ميتا»، وهي خطوة رسمية في التحقيقات التي تجريها المفوضية في شأن سلوك مزعوم من قبل «ميتا» مناهض للمنافسة، «حكما مسبقا على نتيجة التحقيق»، بحسب المفوضية الأوروبية.

ويمكن لـ«ميتا» الاطلاع على المستندات ثم الرد في شكل مكتوب وطلب الإدلاء بملاحظاتها.

وفي حال توصلت اللجنة بعد هذه المرحلة إلى وجود انتهاك، يمكنها حظر السلوك المعني على «ميتا» وتغريمها ما قد يصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية.

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