قطرات المصراتي.. تجليات شلقم.. وشوشات الكوني

هناك كتب ليبية لم تحظ، في تقديري، بما تستحقه من اهتمام من قبل النقاد، ربما لأنها لا تنتمي إلى الأجناس الأدبية المعروفة، فهي ليست مجموعات قصصية ولا روايات ولا دوواين شعرية ولا مقالات، ولا أبحاثاً أو دراسات، بل هي كتب تضم نصوصاً نثرية قصيرة، وإن اقترب بعضها من الشعر أو القصة القصيرة جداً. وهذا النوع من الكتب قليلة العدد في المكتبة الليبية، ربما لأن كتابتها ليست أمراً يسيراً، كما قد يظن البعض، فهي تحتاج ثقافة واسعة، وبراعة أسلوبية وقدرة على التكثيف والاختزال، وصبراً على تدوين تلك السطور القليلة، سطراً سطراً، عبر سنوات طويلة، كما أوضح بعض مؤلفي هذه الكتب في مقدماتهم لها.