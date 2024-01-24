القضاء الهولندي يجيز التصويب بمسدس كرات الطلاء على ذئاب حديقة وطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أجاز القضاء الهولندي، اليوم الأربعاء، التصويب على ذئاب في حديقة وطنية محلية بكرات الطلاء (paintball)، بحجة أن سلوكها قد يشكل «خطرا على السلامة العامة».

ويُعتبر الذئب من الأنواع المحمية في أوروبا، أي أن إزعاجه أو صيده محظور إلا في حال الحصول على استثناء خاص، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأصدرت مقاطعة خيلديرلاند (وسط) في نهاية عام 2022 استثناءً يتيح لشرطتها استخدام مسدسات تطلق كرات من الطلاء عقب اقتراب ذئب ربما صغير جداً، من زوار حديقة هوغ فيلوي الوطنية.

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وأكدت سلطات المقاطعة أنّ الحيوان أظهر سلوكاً «منحرفاً»، إلا أنّ منظمة «فونابسغرمينغ» (حماية الحياة البرية) التي تعتبر أن الفضول الذي تتمتع به صغار الذئاب هو تصرف عادي، لجأت إلى القضاء.

وعلق قرار قضائي موقت الإذن باستخدام بنادق كرات الطلاء، وخلص خصوصاً إلى أن المقاطعة لم «تقدم حججا كافية لتأكيد الحاجة إلى الاستثناء»، ولم «تجر بحثاً كافياً للتوصل إلى حلول بديلة».

ومع ذلك، انتهت القضية بتأييد القضاة لموقف السلطات.

الذئاب خطر على السلامة العامة

وقضت المحكمة في أوتريخت (وسط) بأن السلطات، التي قدمت تقرير خبير، «يحق لها أن تستنتج أن السلوك غير الطبيعي لذئب واحد على الأقل يشكل خطرا على السلامة العامة».

ويشير الحكم إلى أن الذئب، الذي اقترب بشكل استثنائي من البشر، أظهر بشكل متصاعد «غياب أي علامة إلى الخوف أو الخضوع».

وخلص القضاة إلى أن «الإعفاء» الممنوح لإطلاق النار على الحيوان بمسدس كرات الطلاء «له الأولوية على تجنب إزعاج الذئاب». واعتبرت الأساليب الأخرى مثل الصراخ أو التصفيق أو رمي الحجارة أو استخدام رذاذ الفلفل غير فعالة.

وعادت الذئاب إلى الظهور ببطء في أوروبا الغربية في السنوات الأخيرة بعد أن أدى الصيد الجائر والتوسع الصناعي والحضري إلى انقراضها تقريباً في أوائل القرن العشرين.

لكن هذا الوضع أوجد توترات كبيرة، خصوصاً مع المزارعين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في كانون ديسمبر الماضي أنها تريد خفض مستوى الحماية التي تتمتع بها الذئاب في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن أعدادها المفرطة باتت تمثل خطرا، خصوصاً على الماشية.