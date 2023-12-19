  • Alwasat News
Atwasat

القضاء الفرنسي يرفض التماس لدولة الغابون بإلغاء مزاد بيع فيه قناع منحوت أفريقي نادر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 03:19 مساء
القضاء الفرنسي يرفض التماس لدولة الغابون بإلغاء مزاد بيع فيه قناع منحوت أفريقي نادر
قناع أفريقي تاريخي من الغابون في 24 مارس 2022 قبل بيعه في المزاد بسعر قياسي بلغ 4.2 مليون يورو. (أ ف ب)
alwasat radio

قدمت جمهورية الغابون التماسا إلى القضاء الفرنسي للمطالبة بإلغاء مزاد بيع خلاله قناع منحوت أفريقي نادر بقيمة 4.2 مليون يورو بعدما اشتراه تاجر سلع مستعملة العام 2021 من زوجين في الثمانينات من عمرهما بسعر 150 يورو وإعادة القناع إلى البلاد، لكنّ المحكمة الفرنسية رفضت هذا الطلب.

واستدعى المالكَين الأصليَّين للقناع تاجر سلع مستعملة للتخلص من النفايات القديمة المتراكمة في منزلهما الثانوي، ولكنه لم يظهر أي اهتمام في تقدير القيمة التاريخية والفنية العادلة للقناع، حسب وكالة «فرانس برس».

قطع أيقونية من هوليوود بسلسلة مزادات الأسبوع المقبل في نيويورك
سيارة الأميرة ديانا ضمن مقتنيات تعرض في مزاد لدار «بونامس»

وأضافت محكمة أليس في جنوب فرنسا أن إهمال المالكين وهما رجل يبلغ 88 عاما وزوجته البالغة 81 عاما وعدم مبالاتهما يميّزان الطبيعة غير المبررة لطلبهما.

واتصل تاجر السلع المستعملة بدار مزادات مونبلييه في جنوب فرنسا، لمناسبة عملية بيع لقطع فنية أفريقية، والتي أجرت على الإثر تحليلات متعمقة خلصت إلى أن هذا القناع يعود إلى القرن التاسع عشر، وقدّرت قيمته بمبلغ يتراوح بين 300 ألف و400 ألف يورو. وكانت التقديرات الأولية التي طلبها تاجر السلع المستعملة تتراوح بين 100 و600 يورو.

التاجر لم يكن على دراية بالفن الأفريقي
ورفض القضاء الفرنسي التماسا قدمته دولة الغابون التي شاركت في المحاكمة بصفتها طرفا ثالثا كما ردّ طلب الزوجين الراغبين بإلغاء البيع واسترداد المبلغ الذي دفعه المشتري، الذي ظل مجهول الهوية.

ومن بين قطع عدة تبدو بلا قيمة كبيرة، كان هناك قناع خشبي منحوت ينتمي إلى أحد الأسلاف، وهو حاكم استعماري سابق في أفريقيا، باعه الزوجان المسنان في نهاية المطاف في مقابل 150 يورو في سبتمبر 2021، إلى جانب رماح وسكين للختان ومنفاخ وآلات موسيقية.

وخلصت المحكمة إلى عدم تقديم إثباتات كافية تظهر أن تاجر السلع المستعملة، قبل البيع، كان على علم بالقيمة الفريدة للقناع المباع.

وحدد تاجر السلع المستعملة السعر بناء على مواقع إلكترونية متخصصة، وعلى آراء مفوضي مزادات لم يريدوا الاستحواذ على القطعة، كما قالت محاميته باتريسيا بيجو خلال المحاكمة في نهاية أكتوبر، مؤكدة أن موكلها «ليس محترفا في التقييم أو الفن الأفريقي».

وأكدت المحكمة في حكمها أن تاجر السلع المستعملة لم يكن لديه معرفة محددة بالفن الأفريقي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «هواسونغ-18»

رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز ...
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)

تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)
البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية

البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان ...
كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيف موظفين في مطار إسباني للاشتباه في سرقتهم أغراضاً من أمتعة المسافرين
توقيف موظفين في مطار إسباني للاشتباه في سرقتهم أغراضاً من أمتعة ...
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط اتهامات بالتحيز
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط اتهامات ...
القفز من فوق الصخور يعود بخجل إلى أكابولكو بعد الإعصار أوتيس
القفز من فوق الصخور يعود بخجل إلى أكابولكو بعد الإعصار أوتيس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى ......
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023...
رصد خلد في جنوب أفريقيا بعد انقراض هذا النوع مدى 87 سنة
رصد خلد في جنوب أفريقيا بعد انقراض هذا النوع مدى 87 سنة...
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا...
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة...
المزيد
القضاء الفرنسي يرفض التماس لدولة الغابون بإلغاء مزاد بيع فيه قناع منحوت أفريقي نادر
القضاء الفرنسي يرفض التماس لدولة الغابون بإلغاء مزاد بيع فيه......
تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير المناخ
تايلاند تستخدم المسيّرات لفهم دور الغابات في مكافحة تغير ......
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ......
القفز من فوق الصخور يعود بخجل إلى أكابولكو بعد الإعصار أوتيس
القفز من فوق الصخور يعود بخجل إلى أكابولكو بعد الإعصار أوتيس...
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط اتهامات بالتحيز
شابة عشرينية بشعر قصير تفوز بلقب «ملكة جمال فرنسا» وسط ......
المزيد