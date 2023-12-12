وفاة والدة تاجر المخدرات المكسيكي «إل تشابو» عن 95 سنة

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت ماريا كونسويلو لويرا، والدة بارون المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان لويرا (إل تشابو)، الأحد، عن 95 عاما في أحد مستشفيات كولياكان، عقب تعرضها لمضاعفات إثر عملية أجرتها في المرارة، على ما أفاد أفراد أسرتها ووسائل إعلام.

ويعتبر «إل تشابو» أكبر تاجر مخدرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016، وسلّمته العام 2017 إلى الولايات المتحدة، وحُكم عليه في يوليو 2019 بالسجن مدى الحياة، بعد محاكمة جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة في نيويورك، حسب وكالة «فرانس برس».

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وبعد إدانة «إل تشابو»، ورث عدد كبير من أبنائه، الملقبين بـ«تشابيتوس كارتل سينالوا»، مهنته. بينما يحاكم عدد آخر من أبنائه في الولايات المتحدة، بحسب السلطات الأميركية.

وسجّلت ماريا كونسويلو لويرا ظهوراً علنياً في مارس 2020، عندما التقت الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي كان يزور ولاية سينالوا. وأثار الرئيس جدلاً بعدما حضر إلى سيارتها، لإلقاء التحية عليها.

وطلبت ماريا كونسويلو من الرئيس مساعدتها في الحصول على تأشيرة، لزيارة ابنها المسجون في الولايات المتحدة، لكنّها لم تتمكّن من ذلك، حيث توفيت في أحد مستشفيات كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا شمال غرب المكسيك، معقل عصابة المخدرات التي أسسها نجلها.