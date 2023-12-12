بورما تنتزع من أفغانستان لقب أكبر منتج للأفيون في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر، الثلاثاء، أن بورما أصبحت في 2023 أكبر منتج للأفيون في العالم، متجاوزة في ذلك أفغانستان حيث حظرت حركة طالبان زراعة هذا المخدر منذ استعادت السلطة في كابل.

وحسب التقرير الذي أعده «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» فقد أنتجت بورما ما يقدر بنحو 1080 طنا متريا من الأفيون في الفترة 2022-2023، أي أكثر بثلاث مرات مما أنتجته أفغانستان من هذا المخدر خلال نفس الفترة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي 2022 أنتجت بورما 790 طنّا من الأفيون، الضروري لتصنيع الهيروين، بالمقابل، انخفض إنتاج الأفيون هذا العام بنسبة 95%، ليصل إلى حوالي 330 طنا.

وأتى هذا الانخفاض الضخم بعد أن حظرت حركة طالبان زراعة الخشخاش في أبريل من العام الماضي، وفقا للتقرير نفسه.

ومنذ فترة طويلة، تُعتبر المنطقة الحدودية الواقعة بين بورما ولاوس وتايلاند والتي يُطلق عليها اسم «المثلث الذهبي»، معقلا لإنتاج المخدّرات والإتجار بها، وبخاصة الميثامفيتامين والأفيون.

طالبان تتعهد بإنهاء إنتاج المخدرات في أفغانستان

ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإنّ «اقتصاد المواد الأفيونية» في بورما يدر ما بين مليار إلى 2.4 مليار دولار، أي ما يعادل 1.7% إلى 4.1% من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد.

ومنذ استعادت حركة طالبان السلطة في كابل في 2021، تعهدت إنهاء إنتاج المخدرات في أفغانستان. وحظرت الحركة المتشددة في أبريل 2022 زراعة نبتة الخشخاش التي تستخدم عصارتها لصناعة الأفيون والهيرويين.

وسبق أن حظرت طالبان زراعة الخشخاش في أفغانستان في العام 2000 قبل أن تطيح الولايات المتحدة حكمها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.