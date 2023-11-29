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مطعمان إسبانيان جديدان يحصلان على 3 نجوم من دليل «ميشلان»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 12:43 مساء
مطعمان إسبانيان جديدان يحصلان على 3 نجوم من دليل «ميشلان»
الطهاة الرئيسيون في المطاعم الإسبانية الحائزة ثلاث نجوم من «ميشلان» خلال الإعلان عن قائمة الدليل الجديدة لإسبانيا في برشلونة 28 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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أعلن دليل «ميشلان» مساء الثلاثاء خلال أمسية احتفالية في برشلونة انضمام مطعمي «ديسفروتار» في برشلونة و«نور» في قرطبة لقائمة المطاعم الإسبانية الحاصلة على ثلاث نجوم ليرتفع العدد بهما إلى 15 مطعمًا.

وحصل مطعم «ديسفروتار» الذي يقوده الطهاة أوريول كاسترو وماتيو كاسانياس وإدوارد سادروك مسبقًا على نجمتي «ميشلان» العام 2018، وحل في يونيو الماضي ثانيًا في تصنيف «50 بست رستورانتس» المهم لأفضل المطاعم في العالم حسب وكالة «فرانس برس».

واحتفى الحاضرون بالطهاة الثلاثة الذين كان يعملون سابقًا في مطعم «إل بولي» الكاتالوني الشهير الذي تحول الآن متحفًا.

وحصل كذلك مطعم «نور» الشهير في مدينة قرطبة بمقاطعة الأندلس في جنوب إسبانيا، هو الآخر على نجمتين حتى الآن. ويشتهر رئيس طهاته باكو موراليس الذي حصل على نجمته الثالثة مساء الثلاثاء بأطباقه الرائدة المستوحاة من الثقافة الأندلسية.

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واحتفظت كل المطاعم الإسبانية الثلاثة عشر التي سبق أن حصلت على ثلاث نجوم برتبتها في هذه الطبعة الجديدة من دليل «ميشلان» الذي تضمّن للمرة الأولى قائمة تتعلق بإسبانيا حصرًا.

أما مطاعم البرتغال فسيخصص لها دليل منفصل يُعلَن عن مضمونه في وقت لاحق.

وانضم «فينتا مونكالفيو» في بلدة لاريوخا الشمالية إلى فئة المطاعم الإسبانية الحائزة نجمتين، فارتفع عددها إلى 32.

كذلك أضاف الدليل الأحمر الشهير 31 مطعمًا إلى قائمة النجمة الواحدة التي باتت تضم 225 مطعمًا.

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