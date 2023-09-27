  • Alwasat News
Atwasat

العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 09:48 صباحا
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»
الكبسولة الخاصة بالمهمة «أوسايرس-ريكس» التابعة لوكالة ناسا وفي داخلها عينة من كويكب إثر هبوطها في الصحراء بمنطقة داغواي في ولاية يوتا الأميركية في 24 سبتمبر 2023 ( أ ف ب )
alwasat radio

عثرت وكالة «ناسا» على «غبار وحطام أسود» عند فتحها كبسولة مهمة «أوسايرس-ريكس» التي جمعت قطعا من كويكب «بينو»، فيما لم يجر بعد البدء بتحليل الجزء الأكبر من عينة الكويكب.

وبعد سبع سنوات من انطلاقها، هبطت الكبسولة على الأرض، الأحد، في الصحراء الأميركية، بعد مناورة شديدة الخطورة، وتُقدّر «ناسا» أنها تمكنت من جمع حوالى 250 غراما من المواد من الكويكب «بينو» في العام 2020، وهي أكبر عينة على الإطلاق جُمعت من كويكب، حسب وكالة «فرانس برس».

وعند إجراء هذه العملية يومها، أدركت وكالة الفضاء أن إغلاق غطاء حجرة التجميع كان متعذرا، لكن جرى تأمين الشحنة في نهاية المطاف من خلال نقلها كما هو مخطط لها إلى الكبسولة. غير أن العلماء توقعوا بسبب هذا التسرب العثور على بقايا خارج حجرة التجميع، في الصندوق الذي وُضعت فيه.

-تلسكوب «جيمس ويب» يكشف مكان وجود ثاني أكسيد الكربون على المشترى
-علماء فلك يرصدون واحداً من أكبر الثقوب السوداء

كيف أصبحت الأرض صالحة للسكن؟
وفُتح غطاء الكبسولة، الثلاثاء، في غرفة محكمة الإغلاق في مركز «جونسون» للفضاء في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، حيث أعلنت «ناسا» عثور فرقها على «غبار وحطام أسود»، من دون أن تحدد ما إذا كانت بالفعل قطعا من الكويكب.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية إنه سيجرى تحليل هذه المادة، وإجراء «عملية تفكيك دقيقة» لحجرة التجميع «من أجل الوصول إلى العينة الرئيسية بداخلها»، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في 11 أكتوبر «للكشف عن العينة».

ومن شأن تحليل تركيبة الكويكب «بينو» أن يسمح للعلماء بفهم أفضل لتشكل المجموعة الشمسية وكيف أصبحت الأرض صالحة للسكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
درنة مرة أخرى

درنة مرة أخرى
كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!

كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!
بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر

بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر
موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم

موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق

100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء

النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة

منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان

وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
قناديل بحر لا يتجاوز طولها سنتيمتراً واحداً وليس لديها دماغ وقادرة على التعلم
قناديل بحر لا يتجاوز طولها سنتيمتراً واحداً وليس لديها دماغ ...
مصدر ثاني أكسيد الكربون على أحد أقمار المشتري محيط موجود تحت سطحه الجليدي
مصدر ثاني أكسيد الكربون على أحد أقمار المشتري محيط موجود تحت سطحه...
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون منزل لمدة عام
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون ...
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
المزيد
هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما
هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما...
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»...
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء...
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع ......
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون منزل لمدة عام
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 ......
المزيد