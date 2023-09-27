العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»

القاهرة - بوابة الوسط

عثرت وكالة «ناسا» على «غبار وحطام أسود» عند فتحها كبسولة مهمة «أوسايرس-ريكس» التي جمعت قطعا من كويكب «بينو»، فيما لم يجر بعد البدء بتحليل الجزء الأكبر من عينة الكويكب.



وبعد سبع سنوات من انطلاقها، هبطت الكبسولة على الأرض، الأحد، في الصحراء الأميركية، بعد مناورة شديدة الخطورة، وتُقدّر «ناسا» أنها تمكنت من جمع حوالى 250 غراما من المواد من الكويكب «بينو» في العام 2020، وهي أكبر عينة على الإطلاق جُمعت من كويكب، حسب وكالة «فرانس برس».



وعند إجراء هذه العملية يومها، أدركت وكالة الفضاء أن إغلاق غطاء حجرة التجميع كان متعذرا، لكن جرى تأمين الشحنة في نهاية المطاف من خلال نقلها كما هو مخطط لها إلى الكبسولة. غير أن العلماء توقعوا بسبب هذا التسرب العثور على بقايا خارج حجرة التجميع، في الصندوق الذي وُضعت فيه.

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