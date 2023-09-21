دراسة تكشف سر ندرة الألماس الوردي

القاهرة - بوابة الوسط

توصل باحثون إلى السر الكامن وراء ندرة الألماس الوردي الموجود بصورة حصرية تقريبا في أستراليا، وهو ما يفسر الأسعار المرتفعة جدا لهذه الأحجار الكريمة، على ما أفادت دراسة حديثة.



وأكثر من 90% من الألماس الوردي الموجود راهنا جرى استخراجه من منجم «أرغايل» الواقع في شمال غرب أستراليا والذي أُغلق حديثا. لكن أحدا لم يكن يدرك سبب العثور على هذه الأحجار الكريمة في المنجم الواقع على أطراف القارة الجنوبية، في حين أن معظم المناجم التي يُستخرج منها الألماس تقع في وسط القارات، كما هي الحال في جنوب أفريقيا أو روسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأوضح فريق أسترالي في دراسة نشرتها مجلة «نيتشر كوميونيكشنز» أن تشكل هذه المعادن النادرة ناتج من تفكك أول قارة عظمى على الأرض، قبل 1.3 مليار سنة. وقال المعد الرئيسي للدراسة هيوغو أولييروك من جامعة كيرتن الأسترالية لـ«فرانس برس»، إن «المكونين» اللازمين لتكون الماسة وردية معروفان أصلا.



ويتمثل المكون الأول بالكربون الموجود في الأرض على عمق كبير. إلا أن هذا الكربون يكون على عمق لا يتجاوز الـ150 كيلومترا، عبارة عن نوع من الغرافيت تُصنع منه أقلام الرصاص، و«لا يعطي مظهرا جميلا لخاتم الزواج»، على ما يقول الباحث مازحا. أما «المكون» الثاني فهو ضغط هائل لكن محدود للماسة، لدرجة إحداث تغيير في لونها بعد أن تكون شفافة. ويقول الجيولوجي: «يكفي تعريضها لضغط محدود حتى يتحول لونها إلى الوردي»، مضيفا: «في حال ضُغطت لوقت أطول فستصبح بنية».