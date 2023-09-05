حفرة في سور الصين العظيم تلقي بشخصين في السجن

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف شخصان بسبب شقهما حفرة بالاستعانة بحفارة على السور العظيم في الصين، على ما أفادت قناة «سي سي تي في» العامة، الثلاثاء.

وقد تقفت شرطة مقاطعة شانجي في شمال شرق الصين، أثر الحفارة التي استخدمها المشتبه بهما لشق حفرة في السور المدرج منذ العام 1987 على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي. وخلال استجوابهما، أقر المشتبه بهما بأنهما أرادا من خلال فعلتهما استحداث طريق مختصر لتقليص مدة تنقلاتهما، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت «سي سي تي في» أن المشتبه بهما ألحقا «أضراراً دائمة» في السور الممتد على آلاف الكيلومترات والذي يضم تحصينات عسكرية شيدها الأباطرة الصينيون لردع الغزاة الأجانب.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي الصيني آثار الحادث، ويبدو فيها طريق مترب شُق عبر جزء طويل مرتفع من الأرض يبدو أنه من بقايا الحاجز القديم. وأفادت القناة الرسمية بأن «المشتبه فيهما محتجزان في الوقت الحالي جنائياً وفقاً للقانون، ويستمر التحقيق في القضية».