  • Alwasat News
Atwasat

حفرة في سور الصين العظيم تلقي بشخصين في السجن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 12:22 مساء
حفرة في سور الصين العظيم تلقي بشخصين في السجن
أشخاص يشقون طريقهم صعودا على سور الصين في شمال بكين، 1 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أوقف شخصان بسبب شقهما حفرة بالاستعانة بحفارة على السور العظيم في الصين، على ما أفادت قناة «سي سي تي في» العامة، الثلاثاء.

وقد تقفت شرطة مقاطعة شانجي في شمال شرق الصين، أثر الحفارة التي استخدمها المشتبه بهما لشق حفرة في السور المدرج منذ العام 1987 على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي. وخلال استجوابهما، أقر المشتبه بهما بأنهما أرادا من خلال فعلتهما استحداث طريق مختصر لتقليص مدة تنقلاتهما، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت «سي سي تي في» أن المشتبه بهما ألحقا «أضراراً دائمة» في السور الممتد على آلاف الكيلومترات والذي يضم تحصينات عسكرية شيدها الأباطرة الصينيون لردع الغزاة الأجانب.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي الصيني آثار الحادث، ويبدو فيها طريق مترب شُق عبر جزء طويل مرتفع من الأرض يبدو أنه من بقايا الحاجز القديم. وأفادت القناة الرسمية بأن «المشتبه فيهما محتجزان في الوقت الحالي جنائياً وفقاً للقانون، ويستمر التحقيق في القضية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا

للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة

بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية
اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية
منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم
منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه
تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه
كاسحة جليد أسترالية تنقذ باحثًا واجه «مشكلة طبية» في أنتاركتيكا
كاسحة جليد أسترالية تنقذ باحثًا واجه «مشكلة طبية» في أنتاركتيكا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو...
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح......
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب...
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل...
واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين
واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين...
المزيد
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
حفرة في سور الصين العظيم تلقي بشخصين في السجن
حفرة في سور الصين العظيم تلقي بشخصين في السجن...
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
كاسحة جليد أسترالية تنقذ باحثًا واجه «مشكلة طبية» في أنتاركتيكا
كاسحة جليد أسترالية تنقذ باحثًا واجه «مشكلة طبية» في ......
تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه
تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه...
المزيد