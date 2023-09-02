منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم

القاهرة - بوابة الوسط

يقام حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» بنسختها المقبلة في 7 يناير، على ما أعلنت الجهة المنظمة للحدث، كما أنه سيتم الكشف عن الترشيحات يوم الإثنين 11 ديسمبر.

ولطالما اعتُبرت جوائز السينما والتلفزيون هذه الأكثر شهرة بعد جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة.

فقدان البريق

لكنها فقدت بريقها منذ العام 2021، عندما كشفت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن أعمال مشبوهة وراء الكواليس لجمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، التي يشكّل أعضاؤها لجنة التحكيم الخاصة بهذا الحدث وفق «فرانس برس».

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المذكورة لم تكن تضم أي أعضاء من ذوي البشرة السوداء في ذلك الوقت، وشرحت بالتفصيل كيف قبل أعضاء فيها هدايا فارهة من الاستوديوهات.

مقاطعة النخبة الهوليوودية

بعد أن قاطعتها النخبة الهوليوودية في عام 2022 وحُرمت من البث التلفزيوني، أطلقت جوائز «غولدن غلوب» مذاك سلسلة إصلاحات لتنويع أعضائها ووضع حد للانتهاكات الأخلاقية.

وفي عام 2023، عادت الجوائز إلى التلفزيون، وعلى الرغم من بعض الغيابات، فإن عدد النجوم على السجادة الحمراء من ستيفن سبيلبرغ إلى ميشيل يوه إلى براد بيت، شكّل مؤشرًا إلى استعداد هوليوود لطي الصفحة.

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ومع ذلك، سجل الحفل أدنى نسبة مشاهدة في تاريخه؛ إذ بلغ عدد مشاهديه 6,3 مليون فقط.

وكجزء من الإصلاحات، بيعت حقوق تنظيم جوائز «غولدن غلوب» لمستثمرين من القطاع الخاص، تمهيدًا لحلّ جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

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لجنة توجيهية مسؤولة عن اختيار الصحفيين

وأعلنت المنظمة الجديدة القائمة على الحدث، الخميس أيضًا، تشكيل لجنة توجيهية مسؤولة عن اختيار الصحفيين والتصديق عليهم واعتمادهم كأعضاء مصوّتين في لجنة تحكيم جوائز غولدن غلوب.

ووعدت المنظمة المكونة من تسعة أعضاء، بأن هذه اللجنة ستضمن تطبيق معايير وممارسات صارمة داخل الهيئة الانتخابية.

ومن بين هؤلاء الأعضاء تيم غراي، وهو صحفي رئيسي في مجلة فراييتي المؤثرة، والذي جرى تعيينه نائبًا لرئيس «غولدن غلوب».

