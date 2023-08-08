  • Alwasat News
Atwasat

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 01:13 مساء
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
عارضة الأزياء بيلا حديد في العاصمة القطرية الدوحة في أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة بيلا حديد مطولا، عن المرض المزمن الذي تعاني منه منذ 15 عاما، شارحة عبر إنستغرام أسباب غيابها عن عروض الأزياء الراقية في الفترة الأخيرة، ملمحة إلى إمكان استئناف نشاطها بحسب وكالة «فرانس برس».

15 عاما من المعاناة
في رسالة مصحوبة بمقتطفات من ملفها الطبي وصور لها في المستشفى، استذكرت بيلا حديد «15 عاما من المعاناة غير المرئية بسبب مرض لايم والعلاجات الطويلة، قائلة إنها باتت أخيرا بصحة جيدة».

شركات الإعلان تعول على الذكاء الصناعي لتعزيز الابتكار

وكتبت النجمة البالغة 26 عاما، وهي من أشهر العارضات في جيلها إلى جانب شقيقتها جيجي حديد، «سأعود عندما أشعر أني مستعدة لذلك».
ولم تشارك بيلا حديد في آخر مناسبات الموضة الكبرى، بما فيها حفلة «ميت غالا» وأسبوع الموضة في باريس، ما أثار تكهنات لدى البعض بشأن إمكان انسحابها الدائم من منصات عروض الأزياء.

وسبق أن تحدثت العارضة، واسمها الحقيقي إيزابيلا حديد، عن صعوبة متابعة حياتها المهنية بسبب مرضها.

وقالت «الشعور بهذا المقدار من الحزن والمرض عندما يكون لدي كل هذا الحظ والامتيازات والفرص والحب من حولي، قد يبدو الأمر مربكا جدا».
لكنها طمأنت متابعيها بأنها بخير لا داع للقلق.

عروض «الهوت كوتور» الباريسية بين «أوبرا غارنييه» وضفاف نهر السين

وتعاني والدتها وشقيقها، وهما أيضا عارضا أزياء، من المرض نفسه.

انتشار مرض لايم
وبحسب دراسة واسعة أجريت العام 2022، فإن أكثر من 14% من سكان العالم مصابون بمرض لايم الناجم عن نوع من البكتيريا والذي ينتقل عن طريق لدغات القراد.

ونادرا ما يكون مرض لايم قاتلا، لكن الأشخاص الذين يتعرضون للدغات من القراد المصاب به غالبا ما يُصابون بطفح جلدي ويعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بما فيها آلام العضلات والمفاصل والصداع والغثيان والقيء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في مأزق

بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في ...
14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن

إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن
طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار

طرح «كاديلاك سيليستيك» 2024 بسعر يبدأ من 340 ألف دولار
افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم

افتتاح مركز لتدريب وتأهيل المرأة في أبوسليم
بالأرقام.. أكبر تراجع في الصادرات الصينية منذ 2020

بالأرقام.. أكبر تراجع في الصادرات الصينية منذ 2020
مسؤولة أميركية أجرت «محادثات صعبة» مع قادة عسكريين في النيجر

مسؤولة أميركية أجرت «محادثات صعبة» مع قادة عسكريين في النيجر
اتحاد الكرة يعتمد نتائج الدوري الممتاز بتتويج الأهلي طرابلس بطلًا وهبوط شباب الجبل والمحلة

اتحاد الكرة يعتمد نتائج الدوري الممتاز بتتويج الأهلي طرابلس بطلًا وهبوط شباب ...
التحدي يعزز صفوفه بصفقات جديدة أبرزها «مانديلا ومرسال» أملًا في تحسين الصورة

التحدي يعزز صفوفه بصفقات جديدة أبرزها «مانديلا ومرسال» أملًا في تحسين الصورة
تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن الوليد

تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن ...
وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها

وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها
كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات

كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات
«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار

«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار
موقف ليبيا غير واضح من توجّه «إيكواس» نحو التدخل العسكري في النيجر

موقف ليبيا غير واضح من توجّه «إيكواس» نحو التدخل العسكري في النيجر
حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم الكفاءة والمحسوبية»

حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم ...
مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر

مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر
شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق

شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب
«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب
توقيف مراهق بتهمة قتل راقص أسود في نيويورك
توقيف مراهق بتهمة قتل راقص أسود في نيويورك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات فضائية على الأرض
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات ......
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في ......
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا...
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين...
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ......
المزيد
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة...
إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن
إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن...
«لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية تعاود الصدور بعد إضراب صحفييها 40 يومًا
«لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية تعاود الصدور بعد إضراب ......
توقيف مراهق بتهمة قتل راقص أسود في نيويورك
توقيف مراهق بتهمة قتل راقص أسود في نيويورك...
«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب
«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب...
المزيد