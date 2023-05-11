أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

القاهرة - بوابة الوسط

في واحدة من الجرائم المثيرة، أدينت أميركية تبلغ من العمر 33 عامًا، بقتل زوجها، بعدما ألّفت كتابًا للأطفال عن حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

بدأت كوري ريتشينز في كتابة كتابها «?Are You With Me» (هل أنت معي؟) في الأشهر التي أعقبت وفاة إريك ريتشينز، الذي عُثر عليه ميتًا في غرفتهما في ولاية يوتا، في غرب البلاد، في مارس 2022.

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الزوج مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل

كانت ريتشينز قد أخبرت الشرطة بأنها أعدّت مشروبًا وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش. وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان «باردًا»، بحسب قناة «فوكس 13» المحلية. لكن تشريح الجثة أظهر أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها خمسة أضعاف الجرعة القاتلة.

وخلص المحققون إلى أن زوجته طلبت من أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم، «على غرار ما كان يتناوله مايكل جاكسون»، الذي تُوفي بسبب جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر. وحصلت كوري ريتشينز على ما يصل إلى 30 حبة فنتانيل.

الزوجة تحاول تسميم زوجها

بعد بضعة أيام، أخبر إريك ريتشينز صديقًا له بأنه يشتبه في أن زوجته كانت تحاول تسميمه، وفق وثائق للشرطة اطلعت عليها قناة «فوكس 13». وبعد التحقيق وُجهت إلى ريتشينز، الإثنين الماضي، تهمة القتل العمد.

ويُقدَّم كتابها، في وصفه الإعلاني، على أنه «مطمئن ومريح»، «كتبته أمّ محبّة مرت نفسها بهذه المحنة».

قبل أقل من عام، أُدينت روائية أميركية أخرى كانت قد نشرت مقالاً بعنوان «كيف تقتلين زوجك»، بتهمة قتل زوجها.

وتمضي هذه الروائية، واسمها نانسي كرامبتون بروفي، عقوبة بالسجن مدى الحياة، لإدانتها بقتل زوجها إثر إطلاق النار عليه مرتين في القلب في يونيو 2018.