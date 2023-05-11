  • Alwasat News
Atwasat

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 08:11 مساء
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
صورة مركبة: غلاف الكتاب (يمين)، الزوجة وزوجها (يسار)
alwasat radio

في واحدة من الجرائم المثيرة، أدينت أميركية تبلغ من العمر 33 عامًا، بقتل زوجها، بعدما ألّفت كتابًا للأطفال عن حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

بدأت كوري ريتشينز في كتابة كتابها «?Are You With Me» (هل أنت معي؟) في الأشهر التي أعقبت وفاة إريك ريتشينز، الذي عُثر عليه ميتًا في غرفتهما في ولاية يوتا، في غرب البلاد، في مارس 2022.

- صاحبة كتاب «كيف تقتلين زوجك» تحاكم بتهمة قتل زوجها

الزوج مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل
كانت ريتشينز قد أخبرت الشرطة بأنها أعدّت مشروبًا وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش. وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان «باردًا»، بحسب قناة «فوكس 13» المحلية. لكن تشريح الجثة أظهر أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها خمسة أضعاف الجرعة القاتلة.

وخلص المحققون إلى أن زوجته طلبت من أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم، «على غرار ما كان يتناوله مايكل جاكسون»، الذي تُوفي بسبب جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر. وحصلت كوري ريتشينز على ما يصل إلى 30 حبة فنتانيل.

الزوجة تحاول تسميم زوجها
بعد بضعة أيام، أخبر إريك ريتشينز صديقًا له بأنه يشتبه في أن زوجته كانت تحاول تسميمه، وفق وثائق للشرطة اطلعت عليها قناة «فوكس 13». وبعد التحقيق وُجهت إلى ريتشينز، الإثنين الماضي، تهمة القتل العمد.

ويُقدَّم كتابها، في وصفه الإعلاني، على أنه «مطمئن ومريح»، «كتبته أمّ محبّة مرت نفسها بهذه المحنة».

قبل أقل من عام، أُدينت روائية أميركية أخرى كانت قد نشرت مقالاً بعنوان «كيف تقتلين زوجك»، بتهمة قتل زوجها.

وتمضي هذه الروائية، واسمها نانسي كرامبتون بروفي، عقوبة بالسجن مدى الحياة، لإدانتها بقتل زوجها إثر إطلاق النار عليه مرتين في القلب في يونيو 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي
«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي

«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي
بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى

بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز

أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز
أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي

أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي
كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»
إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير القانوني في قشريات نادرة
ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير القانوني في قشريات نادرة
استبدال سلالة الكلاب في قصر باكنغهام
استبدال سلالة الكلاب في قصر باكنغهام
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من ...
رسامون شباب من ريو دي جانيرو يبرزون في سوق الفن
رسامون شباب من ريو دي جانيرو يبرزون في سوق الفن
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها......
مسلحون يقتحمون متجر «بولغري» للمجوهرات في باريس
مسلحون يقتحمون متجر «بولغري» للمجوهرات في باريس...
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند...
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب...
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من ......
المزيد
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله...
أكبر مسابقة إملاء في العالم في جادة الشانزليزيه الباريسية
أكبر مسابقة إملاء في العالم في جادة الشانزليزيه الباريسية...
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في ......
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي ......
رسامون شباب من ريو دي جانيرو يبرزون في سوق الفن
رسامون شباب من ريو دي جانيرو يبرزون في سوق الفن...
المزيد