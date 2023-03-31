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5 جوائز «بافتا» لـ«غاد أوف وور راغناروك».. و«فامباير سورفايفر» أفضل لعبة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 05:39 مساء
5 جوائز «بافتا» لـ«غاد أوف وور راغناروك».. و«فامباير سورفايفر» أفضل لعبة
مجموعة من ألعاب الفيديو في أحد المتاجر في باريس في 22 مارس 2021 (أ ف ب)
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حصدت «غاد أوف وور راغناروك» (God of War Ragnarök) مفاجأة، مساء الخميس، خمسا من جوائز «بافتا» البريطانية لألعاب الفيديو، لكنّها لم تتمكن من الفوز بلقب «أفضل لعبة»، الذي نالته «فامباير سورفايفر» (Vampire Survivor).

ومُنحَت «غاد أوف وور راغناروك» جوائز فئات التحريك والصوت والموسيقى وأفضل ممثل لكريستوفر جادج وأفضل ممثل مساعد للايا دي ليون هيز. كذلك نالت جائزة لعبة العام نتيجة تصويت الجمهور، وفق «فرانس برس».

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وهذه اللعبة من «بلاي ستايشن» هي الجزء التاسع من سلسلة ألعاب «غاد أوف وور» التي حققت نجاحاً كبيراً، وتتناول مغامرات نصف إله يوناني يدعى كراتوس، وتتواصل إصداراتها منذ العام 2018 في عالم الأساطير الاسكندينافية.

أما «فامباير سورفايفر» فحصل على جائزتي أفضل لعبة وأفضل تصميم.

البقاء على قيد الحياة
وتتسم هذه اللعبة ببساطة رسومها الغرافيكية ونمطها، حيث يحاول اللاعب البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة ضد موجات متتالية من الوحوش.

ووزعت جوائز «بافتا غيمز» للمرة التاسعة عشرة في العاصمة البريطانية ضمن إطار الدورة الثامنة لمهرجان «لندن غيمز» الذي يستمر إلى 8 أبريل.

وقال مدير المهرجان مايكل فرينش إن لندن واحدة من المدن التي تضم أكبر عدد من مبتكري ألعاب الفيديو، مشيراً إلى أن عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال فيها يتجاوز 700.

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