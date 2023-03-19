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الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 10:41 صباحا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
صورة من لقطات فيديو صورها غرايم ماكراب في 17 مارس 2023 لملايين الأسماك النافقة في نهر دارلينغ قرب قرية مينيندي في جنوب شرق أستراليا (أ ف ب)
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أعلنت السلطات المحلية، الجمعة، أن ملايين الأسماك النافقة المتحللة تسببت بانسداد جزء كبير من أحد الأنهار في منطقة نائية تعرضت لموجة حرّ شديدة، بجنوب شرق أستراليا.

وأوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أن «ملايين» الأسماك نفقت في نهر دارلينغ قرب قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018، وفق «فرانس برس».

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وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك العائمة التي حجبت رؤية سطح النهر.

وقال غرايم مكراب المقيم في مينيندي لإن المشهد «مروع»، مشيراً إلى أنّ «ثمة أسماكاً نافقة على مرمى البصر»، وأعرب عن تخوفه من عواقب بيئية وخيمة.

أسماك الرنجة والكارب
وأشارت الحكومة المحلية إلى أن عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت.

وأوضحت في بيان أن «نفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات»، مضيفةً أن موجة الحر تؤدّي إلى تفاقم هذه الظاهرة.

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