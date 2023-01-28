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شرطة سكوتلاند يارد تكشف ملابسات مقتل عامل في حفرة آلة تبول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 03:01 مساء
شرطة سكوتلاند يارد تكشف ملابسات مقتل عامل في حفرة آلة تبول
عنصران من الشرطة في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 18 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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كشفت الشرطة البريطانية ملابسات مقتل أحد العمال، الجمعة، حين كان يتولى إصلاح آلة للتبوّل في وسط لندن، إذ سحقته هذه الآلة داخل حفرة مخصصة لها عندما تكون خارج الاستخدام.

وتلقت هيئة الطوارئ نداء استغاثة، بعد ظهر الجمعة، لإنقاذ عامل فنّي حوصر داخل حفرة خاصة بآلة تبوّل بعدما سقطت الأخيرة عليه، بحسب دائرة شرطة سكوتلاند يارد، وفق «فرانس برس».

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وغرّدت الشرطة عبر «تويتر»، «رغم الجهود التي بذلها عناصر هيئة الطوارئ إلا أنّ الرجل أُعلنت وفاته في مكان الحادثة».

وأوضح عناصر الإنقاذ أنّ الرجل وجد نفسه محاصرا تحت مستوى الشارع داخل الحفرة الخاصة بالجهاز، المنتشر في منطقة من وسط لندن نابضة بالحياة وتضم عدداً كبيراً من المسارح والحانات والمطاعم. وجرى استخدام رافعة لسحب الجثة فيما استُعين بـ25 عنصر إنقاذ انتشروا في مكان الحادثة.

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