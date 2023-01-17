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سجن شريكة حياة جان- بول غيرلان بتهمة تعنيفه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 01:45 مساء
سجن شريكة حياة جان- بول غيرلان بتهمة تعنيفه
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يقلد جان-بول غيرلان وسام جوقة الشرف في باريس، 25 مايو 2008 (أ ف ب)
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حُكم على كريستينا كراغ ميكيلسن، شريكة حياة جان- بول غيرلان، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لارتكابها ممارسات عنفية في حق صانع العطور الفرنسي، البالغ 86 عاما، على ما أفاد مصدر مطلع على القضية، أمس الإثنين.

وسبق لمحكمة فرساي الجنائية (غرب باريس) أن برأت في أكتوبر 2021، كريستينا كراغ ميكيلسن، التي كانت تُحاكم أساسا بتهمة «إهمال شخص عاجز عن حماية نفسه»، وفق «فرانس برس».

ولاحظ أحد الأطباء علامات التهاب سببها عدم تلقي رعاية كافية، على «غيرلان» الذي يعاني تحديدا من مشكلة التبول اللا إرادي.

وكانت المحكمة قد أشارت إلى أن كريستينا أعاقت تلقي غيرلان الرعاية، إلا أن هذه العرقلة لا تشكل إهمالا يعاقب عليه القانون.

واستأنف الادعاء العام قرار محكمة فرساي، وأُعيدت محاكمة كريستينا في محكمة الاستئناف، لكن هذه المرة بتهمة «العنف المتعمد».

ودينت الفرنسية- الدنماركية، البالغة 64 عاما، الخميس، بتهمة «المضايقات الأخلاقية» تجاه مدبرة منزلية سابقة كانت تعمل لدى جان-بول غيرلان.

حرب من المضايقات
وتدور بين كريستينا وستيفان غيرلان، نجل جان-بول غيرلان، معركة قضائية، إذ يتهمها ستيفان باستغلال والده الذي يُعد من أبرز أغنياء فرنسا ومصاب بألزهايمر.

وعلق وكيل الدفاع عن كريستينا فريدريك بيلو بالقول إن الحكم الصادر في حقها «قاسٍ جدا، واستند فقط إلى أقوال مقدمتي رعاية يدفع لهما ستيفان غيرلان».

أما محامي نجل صانع العطور باسكال كورفر، فقال إن «ستيفان غيرلان يشعر بالارتياح، لأن الوقائع أصبحت معروفة كما جرت، وكانت تمت تبرئته من كل الاتهامات التي وجهتها له كريستينا للرد على الدعوى التي رفعها ضدها».

وفي يونيو، برأت محكمة فرساي الجنائية ستيفان غيرلان الذي اتهمته شريكة حياة والده بشن «حرب من المضايقات» عليها وتهديدها مرات عدة.

وحصل اللقاء الأول بين كريستينا كراغ ميكيلسن وجان-بول غيرلين العام 2005.

وحاول الثنائي الزواج، لكن إحدى المحاكم ألغت عقد الارتباط بطلب من نجل جان-بول، مستندة إلى أن صانع العطور الشهير لم يكن في حالة تخوله الموافقة على الزواج.

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