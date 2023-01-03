  • Alwasat News
Atwasat

إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 11:35 صباحا
إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب
فتاة تحمل لعبة على شكل محارب، وصبي يحمل دمية «باربي» في مدريد، 18 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يسعى قطاع الألعاب والحكومة في إسبانيا المعروفة بإنجازاتها في مجال النسوية، إلى محاولة كسر الأفكار النمطية المرتبطة بالألعاب خصوصا لناحية التفريق بين ما هو ملائم للفتيات أو للصبيان.

ومنذ عشر سنوات، تروج ماركة «توي بلانت» التي تتخذ من باتيرنا قرب فالنسيا (شرق) مقرا، لإعلانات تُظهر الفتيات والصبيان مع كافة أنواع الألعاب، وفق «فرانس برس».

وعند تصفح كتالوغ الألعاب الخاص بهذه الماركة، نرى فتاة صغيرة تحمل لعبة مسدس في يدها وترتدي سترة واقية من الرصاص، فيما تظهر فتاة أخرى وهي تسدد لكمات إلى كيس ملاكمة، بينما يُصوّر أحد الإعلانات صبيا يقف خلف عربة للأطفال.

ويعتبر مدير «توي بلانت» إغناسيو غاسبار أن «للألعاب دورا مهما في تكوين شخصية البالغين.. ونرغب مستقبلا في رؤية ممرضين ذكور متخصصين في الولادة ومصلحي سيارات إناث».

وقررت هذه الشركة قبل عشر سنوات أن «تعكس القاعدة السائدة» من خلال إظهار «صبيان مع دمى وفتيات مع أدوات تصليح»، بعدما لاحظت عبر مواقع التواصل أن عددا من زبائنها ينددون باعتمادها «طريقة تواصل رجعية». إلا أنها واجهت كمية من الانتقادات الحادة بينها أنها «تساهم في جعل الصبيان أنثويين والفتيات مسترجلات»، على ما يقول غاسبار.

التوقف عن ربط الألوان بالصبيان والبنات
تُعد إسبانيا بلدا رائدا في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، إذ تضم حركة نسوية قوية تؤكد حكومة بيدرو سانشيز اليسارية أنها تدعمها.

ووقّع وزير شؤون المستهلك ألبرتو غارزون مع شركة الألعاب ميثاقا ينص على قواعد ممارسات دخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر، ويهدف إلى «تشجيع المساواة بين الصبيان والبنات في إعلانات الألعاب». ويؤكد الميثاق على ضرورة ألا تشير الإعلانات المعروضة في وسائل الإعلام أو القنوات أو شبكات التواصل الاجتماعي، بصورة واضحة إلى أن لعبة ما مخصصة لنوع اجتماعي لا للآخر، أو ربط اللون الوردي بالفتيات والأزرق بالصبيان أو التركيز على أن لكل «طرف أدواره الخاصة».

واستلزم الميثاق الذي وقع عليه الاتحاد الإسباني لمصنّعي الألعاب الذي يضم 90% من المنتجين في إسبانيا، سنة كاملة من العمل، على ما يوضح المدير العام لشؤون المستهلك والألعاب في الوزارة رافاييل اسكوديرو.

إلا أن نطاق تطبيق هذه البنود يبقى محدودا لأنه لا يطال تغليفات الألعاب ولا ينطبق على إعلانات الشوارع أو على كتالوغات متاجر الألعاب، بحسب اسكوديرو الذي يلفت إلى أن أي مخالفة محتملة من جانب الشركات لن تتسبب بفرض عقوبات عليها بل قد «تضر بسمعتها».
وليست الماركات التجارية العالمية معنية في الاتفاق، ما يحد أيضا من نطاق تطبيق الميثاق.

ويشدد رافاييل اسكوديرو على أن هذه القواعد «ليست كافية لكنّ تطبيقها ضروري» لتحقيق تقدّم في مواجهة «القوالب النمطية الذكورية السائدة في مختلف المجالات».

- زيادة «مخيفة» في جرائم قتل النساء بإسبانيا

- عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا

وفي شارع غران فيا بمدريد الذي يعج بالمتسوقين في فترة عيد الميلاد، لا يزال الجد خوليو سيزار أروجو يختار الألعاب لأحفاده بناءً على المعايير النمطية. ويقول «إن الفتيات يتلقين دمى» في العيد، قبل أن يستدرك قائلا «لكن إذا رغبت أي منهن في اللعب بسيارة صغيرة نشتريها لها».

نظرة البالغين للألعاب
وتسعى ناتالي رودريغيز (48 عامًا) التي تملك مع زوجها في مدريد متجر «كامتشاتكا» الذي يوفر «ألعابا تعليمية وغير متحيزة جنسيا وصديقة للبيئة ومناهضة للعنف»، إلى تفكيك الصور النمطية القائمة. وتقول «أرى أن بائع الألعاب عليه أن يتحلى بمسؤولية لناحية بيع ما هو تثقيفي». وتتابع إن «اللعبة في حد ذاتها لا تنطوي على تمييز على أساس النوع الاجتماعي» بل نظرة البالغين لها من أهل ومصنّعين وتجّار هي ما يضعها في هذا القالب النمطي، مضيفة «نرغب في رؤية صبي صغير يجر عربة أطفال في كتالوغ الألعاب».

وبأسلوب ممازح وعفوي، تقترح ألعابا بديلة على الزبائن، وتقول «عندما يقول لي أحد الأجداد إنه لا يريد لعبة مطبخ لأن الهدية التي يودّ شراءها هي لصبي، أجيب بأن كلامه ليس دقيقا في بلد يضم طهاة ذكورا بارزين».

ويعتبر بعض الآباء على غرار تانيا سان خوسيه، وهي معلمة في بامبلونا (شمال) تبلغ 41 عاما، أن الوقت حان لكي تفرض الحكومة قواعد معينة حتى لو أن خطوتها تأتي «متأخرة». وتقول «لسوء الحظ، لا يزال تصنيف الألعاب على أساس جندري قائما، إلا أن جيلنا يحاول التأكد من أن الوضع لم يعد كذلك».

أما أنجيلا مونيوز (47 عاما) فهي مثال على أن الأفكار تبدّلت، وتقول «أنا مقتنعة بشراء دمية لابني، فينبغي أن يلعب الأطفال بمختلف أنواع الألعاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا
أسطورة بيليه والجمال الصامت

أسطورة بيليه والجمال الصامت
إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب

إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في التسعين»

شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في ...
إضراب يشل حركة النقل البري بتونس في أول تحرك مناهض للحكومة خلال 2023

إضراب يشل حركة النقل البري بتونس في أول تحرك مناهض للحكومة خلال 2023
الأهلي بنغازي يكشف الطاقم التونسي كاملا للجهاز الفني بقيادة الدريدي

الأهلي بنغازي يكشف الطاقم التونسي كاملا للجهاز الفني بقيادة الدريدي
الأهلي بنغازي يعلن نجاح عملية غضروف الركبة لـ«بودبوس» في تونس

الأهلي بنغازي يعلن نجاح عملية غضروف الركبة لـ«بودبوس» في تونس
وزارة التعليم العالي تنعي طالبة بكلية الطب توفيت في حادث سير برقدالين

وزارة التعليم العالي تنعي طالبة بكلية الطب توفيت في حادث سير برقدالين
نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو

نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو
شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا اتحادات تحتاج للدعم

شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا ...
مجلس الدولة يرفض دعوة «الرئاسي» للمشاركة في لقاء غدامس

مجلس الدولة يرفض دعوة «الرئاسي» للمشاركة في لقاء غدامس
أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض

أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض
مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»

مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم ...
محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام

محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
شاهد: إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه

شاهد: إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه
المروج يجتاز الـ100 نقطة في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي

المروج يجتاز الـ100 نقطة في الدوري الليبي للسلة أمام التحدي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
في ماليزيا.. فيل يقتل المسؤول عن رعايته
في ماليزيا.. فيل يقتل المسؤول عن رعايته
بعد سنة ساخنة.. العالم ينتظر هدايا العام الجديد
بعد سنة ساخنة.. العالم ينتظر هدايا العام الجديد
هيئة فرنسية تؤمن لك المغامرة.. هل تحلم بالعيش وحدك على جزيرة؟
هيئة فرنسية تؤمن لك المغامرة.. هل تحلم بالعيش وحدك على جزيرة؟
بريطاني ركض 365 ماراثونا ضمن حملة لمكافحة السرطان
بريطاني ركض 365 ماراثونا ضمن حملة لمكافحة السرطان
تفاصيل مريبة في لغز جريمة قتل هزت أميركا
تفاصيل مريبة في لغز جريمة قتل هزت أميركا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»...
الشرطة الفرنسية توقف «متربص الغابات»
الشرطة الفرنسية توقف «متربص الغابات»...
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي...
المزيد
الأمير هاري يريد «إعادة التواصل» مع والده وشقيقه
الأمير هاري يريد «إعادة التواصل» مع والده وشقيقه...
إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب
إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب...
محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام
محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام...
تفاصيل مريبة في لغز جريمة قتل هزت أميركا
تفاصيل مريبة في لغز جريمة قتل هزت أميركا...
بريطاني ركض 365 ماراثونا ضمن حملة لمكافحة السرطان
بريطاني ركض 365 ماراثونا ضمن حملة لمكافحة السرطان...
المزيد