  • Alwasat News
Atwasat

أم التوائم التسعة عادت إلى بلدها مالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 04:35 مساء
أم التوائم التسعة عادت إلى بلدها مالي
ممرضة تعاين الأطفال التسعة بعد ولادتهم بعملية قيصرية في مدينة الدار البيضاء المغربية، 5 مايو 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

عادت إلى باماكو، الثلاثاء، الأم المالية التي أنجبت تسعة توائم بالمغرب في مايو 2021، وأفادت وزارة الصحة في مالي وكالة «فرانس برس» بأن البنات الخمس والصبيان الأربعة ووالدتهم وصلوا إلى بلدهم بصحة جيدة.

وأشارت وزيرة الصحة ديميناتو سانغاريه إلى «فرح وارتياح لرؤيتهم بصحة جيدة»، موضحة أن «الأطفال والأم في صحة جيدة ووصلوا سالمين إلى مالي. وقد أوفت الدولة بالتزاماتها الحمد لله».

وكانت سانغاريه أعلنت وصولهم إلى باماكو عبر صفحتها على «فيسبوك»، وأرفقت منشورها بصور للأطفال التسعة، كانت تحمل أحدهم بين ذراعيها، ونشرت كذلك صور الوالدين.

وكانت حليمة سيسيه (25 عاما) والمتحدرة من مدينة تمبكتو المالية قد أنجبت مطلع مايو العام الماضي خمس بنات وأربعة صبيان بعد نقلها نهاية مارس 2021 من باماكو إلى الدار البيضاء لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا الحمل المتعدد.

- الأم المالية وتوائمها الـ9 بخير لكنهم لن يغادروا المستشفى

وكان الأطباء قلقين على صحة الأم وفي شأن فرص بقاء الأجنة على قيد الحياة، لكنهم وُلدوا جميعا في صحة جيدة في نهاية المطاف، وتمت متابعتهم في المغرب حتى عودتهم.

وأضافت سانغاريه «إنها سابقة ومصدر فخر للجميع. كل الامتنان للفريق المغربي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية

المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»

«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر
علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي

علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي
أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة

أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة
ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء

ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء
تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 مليون يورو

تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 ...
تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين

تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20 ألف مشجع

الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20...
لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا

لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي

مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
قلوب الصغار والكبار تميل إلى نماذج السيارات الصغيرة
قلوب الصغار والكبار تميل إلى نماذج السيارات الصغيرة
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي
الكافيار الفرنسي يقدم النوعية على الكمية لمنافسة التغير المناخي
الكافيار الفرنسي يقدم النوعية على الكمية لمنافسة التغير المناخي
المكسيك تحتفل بعيد شفيعتها سيدة غوادالوبي
المكسيك تحتفل بعيد شفيعتها سيدة غوادالوبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في أستراليا.. عراة على الشاطئ للتوعية بسرطان الجلد
في أستراليا.. عراة على الشاطئ للتوعية بسرطان الجلد...
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»...
حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير متوقع
حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير ......
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها...
اللندنيون يتمسكون بمصابيح الغاز القديمة ويرفضون الإنارة الكهربائية
اللندنيون يتمسكون بمصابيح الغاز القديمة ويرفضون الإنارة ......
المزيد
أم التوائم التسعة عادت إلى بلدها مالي
أم التوائم التسعة عادت إلى بلدها مالي...
سجن زوجين أميركيين في أوغندا بتهمة تعذيب ابنهما
سجن زوجين أميركيين في أوغندا بتهمة تعذيب ابنهما...
تعليق حركة القطارات في البيرو بسبب الاحتجاجات
تعليق حركة القطارات في البيرو بسبب الاحتجاجات...
المكسيك تحتفل بعيد شفيعتها سيدة غوادالوبي
المكسيك تحتفل بعيد شفيعتها سيدة غوادالوبي...
الكافيار الفرنسي يقدم النوعية على الكمية لمنافسة التغير المناخي
الكافيار الفرنسي يقدم النوعية على الكمية لمنافسة التغير ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط