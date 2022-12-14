أم التوائم التسعة عادت إلى بلدها مالي

القاهرة - بوابة الوسط

عادت إلى باماكو، الثلاثاء، الأم المالية التي أنجبت تسعة توائم بالمغرب في مايو 2021، وأفادت وزارة الصحة في مالي وكالة «فرانس برس» بأن البنات الخمس والصبيان الأربعة ووالدتهم وصلوا إلى بلدهم بصحة جيدة.

وأشارت وزيرة الصحة ديميناتو سانغاريه إلى «فرح وارتياح لرؤيتهم بصحة جيدة»، موضحة أن «الأطفال والأم في صحة جيدة ووصلوا سالمين إلى مالي. وقد أوفت الدولة بالتزاماتها الحمد لله».

وكانت سانغاريه أعلنت وصولهم إلى باماكو عبر صفحتها على «فيسبوك»، وأرفقت منشورها بصور للأطفال التسعة، كانت تحمل أحدهم بين ذراعيها، ونشرت كذلك صور الوالدين.

وكانت حليمة سيسيه (25 عاما) والمتحدرة من مدينة تمبكتو المالية قد أنجبت مطلع مايو العام الماضي خمس بنات وأربعة صبيان بعد نقلها نهاية مارس 2021 من باماكو إلى الدار البيضاء لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا الحمل المتعدد.

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وكان الأطباء قلقين على صحة الأم وفي شأن فرص بقاء الأجنة على قيد الحياة، لكنهم وُلدوا جميعا في صحة جيدة في نهاية المطاف، وتمت متابعتهم في المغرب حتى عودتهم.

وأضافت سانغاريه «إنها سابقة ومصدر فخر للجميع. كل الامتنان للفريق المغربي».