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وليام وكايت يقومان بأول زيارة إلى الولايات المتحدة منذ 8 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 04:20 مساء
وليام وكايت يقومان بأول زيارة إلى الولايات المتحدة منذ 8 سنوات
الأمير وليام وزوجته كيت (أ ف ب)
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يباشر الأمير وليام وزوجته كايت، الأربعاء، أول زيارة لهما إلى الولايات المتحدة خلال ثماني سنوات ما يشكل مناسبة للزوجين الأكثر شعبية في العائلة الملكية البريطانية لإعادة الرونق إلى العرش البريطاني بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام وتشمل فقط مدينة بوسطن في شمال شرق البلاد، ستتوج مساء الجمعة، بتنظيم النسخة الثانية من جائزة «إيرث شوت» التي أسسها الأمير وليام العام 2020 لدعم حلول مبتكرة تهدف الى تحسين وضع المناخ في العالم. ستوزع خمس جوائز، كل منها بقيمة مليون جنيه إسترليني (1,16 مليون يورو) في خمس فئات، وفق «فرانس برس».

يتوقع حضور مجموعة من النجوم لهذه المناسبة إلى قاعة «إم جي إم ميوزيك هال» في بوسطن وبينهم المغنيتان بيلي إيليش وآني لينوكس وفرقة كلوي إكس هالي وإيلّي غولدينغ والممثل رامي مالك.

المحيط الأطلسي
ويساهم في الحفلة ديفيد أتينبورو مقدم البرامج البيئية والكاتب البريطاني الشهير، فضلا عن الممثلة كايت بلانشيت، كما حصل السنة الماضية.

هذه الزيارة الأولى للأمير وليام إلى الخارج منذ أصبح ولي العهد بعدما اعتلى والده العرش إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر. ومنحه الملك تشارلز الثالث لقب أمير ويلز وأصبحت كايت أميرة ويلز.

ويبلغ الأمير وزوجته 40 عاما ولديهما ثلاثة أطفال تراوح أعمارهم بين أربع وتسع سنوات، ويسعيان جاهدين لتقديم صورة أكثر حداثة عن الملكية، مع المحافظة على حس الواجب.

في بوسطن، وإلى جانب حفل استقبال مع رئيسة البلدية ميشيل وو، يلتقي الزوجان مسؤولين محليين ليبحثا معهما في موضوع ارتفاع منسوب المياه في هذه المدينة المطلة على المحيط الأطلسي.

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ويزوران أيضا منظمة غير حكومية تعمل مع الشباب الذين يواجهون صعوبات، فضلا عن حاضنة شركات ناشئة متخصصة بالتكنولوجيا الخضراء. وتزور كايت المهتمة جدا بالتعليم، أيضا مركز تنمية الطفل في جامعة «هارفرد». ويزور الأمير وليام أيضا مكتبة ومتحف جون كينيدي برفقة ابنة الرئيس الأميركي السابق كارولين كينيدي التي تشغل حاليا منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أستراليا.

لا هاري ولا ميغن
لم يُعلن عن أي لقاء بين الأمير وليام وشقيقه هاري الذي يقيم في كاليفورنيا مع زوجته ميغن وطفليهما. ويشوب العلاقة الفتور الشديد خصوصا منذ المقابلة التلفزيونية التي أجراها هاري وميغن في الولايات المتحدة في مارس 2021 واتهما فيها العائلة الملكية بالعنصرية.

كذلك، لم تقربهم وفاة الملكة إليزابيث بعدما أمضت 70 عاما على العرش. بعد وفاتها، ظهر الأربعة معا مرة واحدة في أجواء فتور أمام قصر ويندسور للقاء الحشود التي وضعت زهورا ورسائل تكريما للملكة الراحلة.

وتستمر الصحافة على جانبي الأطلسي في التركيز على هذا الخلاف العائلي. وسيكون على وليام وكايت إثناء زيارتهما التكيف مع ظل هاري وميغن اللذين يحظيان بشعبية أكبر في الولايات المتحدة مما هي الحال في بريطانيا.

في السادس من ديسمبر، يتسلم هاري وميغن جائزة خلال حفل ينظم في نيويورك، مكافأة على التزامهما الإنساني من مؤسسة روبرت كينيدي. وفي الشهر نفسه سيعرض الوثائقي الخاص بهما على «نتفليكس». كذلك، تصدر مذكرات الأمير هاري في جميع أنحاء العالم في 10 يناير بعنوان «سبير» (Spare) وهو كتاب «صريح جدا»، بحسب ناشره وتترقبه العائلة المالكة البريطانية بقلق.

من هنا أهمية زيارة وليام وكايت إلى الولايات المتحدة لتمثيل العرش البريطاني بجاذبية ووقار وتألق.

شابت رحلتهما الأخيرة إلى الخارج، وهي جولة بمنطقة البحر الكاريبي في مارس، أخطاء واحتجاجات وطُلب من الزوجين الاعتذار عن ماضي العبودية في بريطانيا.

تعود آخر زيارة لهما الى الولايات المتحدة إلى العام 2014، حين زارا نيويورك وواشنطن حيث التقى الأمير وليام خصوصا الرئيس الأميركي السابق ق باراك أوباما. كذلك، سبق أن زار وليام وكايت كاليفورنيا في 2011 بعيد زواجهما.

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