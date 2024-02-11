  • Alwasat News
Atwasat

خبير اقتصادي: خطوات «المركزي» لتقليص الواردات صحيحة لكنها تحتاج إلى سياسات مصاحبة

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي الأحد 11 فبراير 2024, 06:44 مساء
خبير اقتصادي: خطوات «المركزي» لتقليص الواردات صحيحة لكنها تحتاج إلى سياسات مصاحبة
الخبير الاقتصادي د.أحمد أبولسين. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

قال الخبير الاقتصادي دكتور أحمد أبولسين إن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي بشأن تقليص الواردات من الخارج للمحافظة على استخدامات النقد الأجنبي هي خطوة صحيحة لكنها تحتاج إلى سياسات مصاحبة لها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح دكتور أبولسين وهو عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس سابقًا، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن المطلوب هو رفع القدرة الشرائية للدينار عبر إعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وصولًا إلى السعر التوازني، بالإضافة إلى خفض عرض النقود خارج القطاع المصرفي، بإلغاء وحدات نقدية منه كورقة العشرين دينارًا أو الخمسين دينارًا من خلال خطة زمنية، مشيرًا إلى أن حجم العملة الليبية المتداولة في السوق وصل إلى 43 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

أزمة سيولة نقدية وليست مصرفية
وأضاف أن الجهاز المصرفي الليبي يعاني من أزمة سيولة نقدية وليست سيولة مصرفية، بمعنى ليس قصورًا في عرض النقد بقدر ما هو قصور في تداول النقد، جاءت هذه الأزمة نتيجة لجوء المواطن للاكتناز (الاحتفاظ بالعملة بدلا من الودائع المصرفية) وهي أزمة ناجمة عن سببين الأول والأهم يكمن في فقدان الثقة في الجهاز المصرفي نتيجة التخوف من عدم استقرار الظروف الأمنية، والثاني عدم وضوح الرؤية بشأن دور الدولة ومقدرتها على إعادة الاستقرار في الأجل القصير، معتبرا ذلك «أمر طبيعي خصوصًا في المجتمعات غير المؤسساتية».

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إلغاء الفئات النقدية منها 15.4% عملة ورقية من فئة الخمسين دينارًا و25.1% من فئة العشرين من حجم العملة الموجودة في التداول، وبالتالي تسهم في تخفيض الكتلة النقدية بنسبة 40.5%.

وأشار إلى أن المصرف المركزي لن يقوم بطباعة أوراق «بنكنوت» جديدة، بل إلغاء الوحدة النقدية لمحاصرة السيولة في السوق، لأن معدلاتها الطبيعية نحو 7 مليارات دينار والآن تصل إلى 43.15 مليار دينار عملة لدى الجمهور. وعند إلغاء بعض الفئات النقدية، وبالتزامن مع رفع القوة الشرائية للدينار عبر تعديل سعر الصرف بالتخفيض سعر الدولار لدى مصرف ليبيا المركزي، سوف ترجع نحو 40% من العملة إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي.

- خسارة للاقتصاد الوطني.. 5.3 مليار دولار تحويلات العمالة الأجنبية عبر السوق الموازية في ليبيا
- بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
- رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

تراجع الدولار ثم ارتفاعه
وشهد سعر صرف الدولار انخفاضًا بسيطًا في السوق الموازية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع افتتاح منظومة النقد الأجنبي للاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والحوالات السريعة، ولكن سعره عاد وارتفع هذه الأيام وصولًا إلى 6.75 دينار للدولار، بينما بلغ سعره لدى مصرف ليبيا المركزي بـ4.85 دينار للدولار.

وأطلق مصرف ليبيا المركزي، منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، بعد ساعات من إعلان مجموعة ضوابط لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وتحديد مبلغ قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا.

مصيدة السيولة تشكل ضغطًا على العملة
ويشكِّل الواقع الاقتصادي و«مصيدة السيولة» ضغطًا على سعر العملة المحلية التي تواصل تراجعها أمام العملة الأميركية، في ظل محدودية الموارد التي يشكل النفط مصدرًا رئيسيًا لها، فضلًا عن الانقسام السياسي وانسداد عملية التوافق بشأن الانتخابات.

يشار إلى أن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي قفزت إلى 82.2 مليار دولار خلال العام 2023، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، وتتوزع الأصول الأجنبية بين عملات أجنبية ومساهمات دولية وأصول أخرى، بالإضافة إلى المحفظة الاستثمارية وإجمالي أصول صادرات العملة.

وتغطي الاحتياطات واردات ليبيا لمدة 28 شهرًا، في حين كانت ليبيا تغطي ضعفي هذه الفترة قبل سنة 2013، بما يوازي 56 شهرًا. ويبرز هنا سبب عدم إعادة النظر في سعر الصرف العملة الليبية في ظل تحسن مؤشرات النقد الأجنبي.

وفي العام 2021، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف مجددًا برفع قيمة الدينار، لينخفض سعر الدولار من 4.48 إلى 4.23 دنانير، ثم ارتفع إلى 4.8 دينار السعر الرسمي للعملات الأجنبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس

شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس
شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»

شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»
شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة المتواصلة

شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة ...
شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية

شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية
بالفيديو: «صباح الوسط» يناقش أسباب تكلس الأسنان مع د.نعيمة الغويل

بالفيديو: «صباح الوسط» يناقش أسباب تكلس الأسنان مع د.نعيمة الغويل
250 مليون دولار دعمًا سعوديًا لموازنة الحكومة اليمنية

250 مليون دولار دعمًا سعوديًا لموازنة الحكومة اليمنية
كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء

يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق ...
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري
أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد

أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد
ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «اقتصاد بلس».. منحة الزوجة والأبناء بين الاستحقاق والتحديات
شاهد في «اقتصاد بلس».. منحة الزوجة والأبناء بين الاستحقاق ...
المنفي يلتقي وفدين من المقارحة ونالوت
المنفي يلتقي وفدين من المقارحة ونالوت
استرجاع سيارة بعد 9 سنوات على سرقتها في طرابلس
استرجاع سيارة بعد 9 سنوات على سرقتها في طرابلس
إحباط محاولة تهريب 10 آلاف لتر وقود في الزنتان
إحباط محاولة تهريب 10 آلاف لتر وقود في الزنتان
خلال افتتاح معرض «آزر».. الحويج يؤكد ضرورة دعم المشاريع الصغرى
خلال افتتاح معرض «آزر».. الحويج يؤكد ضرورة دعم المشاريع الصغرى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية...
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
محكمة الجنايات تقضي بسجن 6 موظفين تابعين لشركة الكهرباء 10 سنوات
محكمة الجنايات تقضي بسجن 6 موظفين تابعين لشركة الكهرباء 10 ......
المنفي يبحث مع «تجمع نواب مصراتة» ملفي الانتخابات والانسداد السياسي
المنفي يبحث مع «تجمع نواب مصراتة» ملفي الانتخابات والانسداد ......
بلدية الكفرة: إصدار «بطاقة لاجئ» لتوزيع المساعدات وحصر النازحين السودانيين
بلدية الكفرة: إصدار «بطاقة لاجئ» لتوزيع المساعدات وحصر ......
خلال افتتاح معرض «آزر».. الحويج يؤكد ضرورة دعم المشاريع الصغرى
خلال افتتاح معرض «آزر».. الحويج يؤكد ضرورة دعم المشاريع ......
إحباط محاولة تهريب 10 آلاف لتر وقود في الزنتان
إحباط محاولة تهريب 10 آلاف لتر وقود في الزنتان...
المزيد