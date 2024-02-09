شاهد.. قفل محل «طعمية» مخالف في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الجمعة، قفل محل إعداد طعمية في بلدية قصر بن غشير؛ لعدم مطابقته المواصفات والاشتراطات الصحية.

ولاحظ مفتشو المركز، خلال جولة تفتيشية داخل المحل رفقة جهاز الحرس البلدي، عمل المحل دون ترخيص مزاولة نشاط، فضلا عن عدم وجود شهادات صحية للعمال، وسوء النظافة العامة للمكان والعاملين فيه، وفق بيان صادر عن المركز.

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وشملت الملاحظات أيضا عمل المحل دون برنامجي الأمن والسلامة ومكافحة الآفات، وسوء التهوية والإضاءة، وتهالك معدات الطهي، وعدم الالتزام بالزي المخصص للعمل، وعدم وجود ثلاجة لحفظ الطعام.

وأشار البيان إلى إحالة تقرير بهذه الملاحظات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جولة تفتيشية داخل محل طعمية في قصر بن غشير، 9 فبراير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)

جولة تفتيشية داخل محل طعمية في قصر بن غشير، 9 فبراير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)

جولة تفتيشية داخل محل طعمية في قصر بن غشير، 9 فبراير 2024. (مركز الرقابة على الأغذية)