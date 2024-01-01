مركز الرقابة على الأغذية يقفل سلخانتين مخالفتين في الرياينة بالشمع الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أقفل مفتشون تابعون لمكتب مركز الرقابة على الأغذية بالزنتان ويفرن سلخانتين في مدينة الرياينة بالشمع الأحمر بعد تسجيل عدة مخالفات متعلقة بالاشتراطات الصحية.

وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الإثنين، أن مفتشي اللجنة المشكلة من مكتبه في الزنتان ويفرن قاموا رفقة جهاز الحرس البلدي والأمن الداخلي بجولة تفتيشية استهدفت السلخانات والمذابح بمدينة الرياينة.

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وأوضح المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أن الحملة التي تأتي في إطار جولات مفتشي المركز التفتيشية والتوعوية التي تستهدف التأكد من صحة وسلامة الغذاء والدواء أسفرت عن «قفل سلخانتين بالشمع الأحمر» بعد رصد عدة مخالفات.

المخالفات المسجلة بالسلخانتين

وقال المركز إن المخالفات تمثلت في سوء النظافة العامة، وعدم مطابقة مكان الذبح للمواصفات القياسية، وعدم وجود برنامجي الأمن والسلامة ومكافحة الآفات، وعدم وجود طبيب بيطري للكشف على الدواجن أثناء عملية الذبح وبعدها، وعدم وجود مقياس لقياس درجة حرارة السلخانة، ووجود لحوم حمراء وبيضاء داخل ثلاجة التخزين مجهولة المصدر ولا يوجد عليها تاريخ إنتاج ولا إنتهاء وغير صالحة للاستهلاك البشري، وحاجة ثلاجات التجميد إلى صيانة وتغيير.

وأكد المركز أن الإجراءات التي جرى اتخادها حيال تلك المخالفات شملت: «توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة» و«اتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي وإقفال عدد 2 سلخانة بالشمع الأحمر».

من الجولة التفتيشية على السلخانات وأماكن الذبح بالرياينة. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من الجولة التفتيشية على السلخانات وأماكن الذبح بالرياينة. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من الجولة التفتيشية على السلخانات وأماكن الذبح بالرياينة. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)