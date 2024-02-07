الشهوبي يبحث في الرباط عودة الرحلات مع المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الشهوبي إعادة فتح خط جوي بين ليبيا والمغرب، وعودة طائرات شركة الخطوط الجوية المغربية إلى المطارات الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء في الرباط مع وزير الخارجية والتعاون الأفريقي المغربي ناصر بوريطة ووزير النقل واللوجستيك المغربي محمد عبدالجليل، حسب بيان وزارة المواصلات على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

فتح خط بحري بين البلدين

وتناول اللقاء أيضا فتح خط بحري بين ليبيا والمغرب، وتسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين بين البلدين في إطار تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين.

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يشار إلى أن اللقاء جاء على هامش مشاركة الشهوبي في المؤتمر الوزاري حول البلدان متوسطة الدخل الذي استضافته العاصمة المغربية أمس وأول من أمس.