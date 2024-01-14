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«مصر للطيران»: رحلات مباشرة من القاهرة إلى مصراتة بداية من 25 يناير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 12:24 مساء
«مصر للطيران»: رحلات مباشرة من القاهرة إلى مصراتة بداية من 25 يناير
طائرة الشحن الجوي التابعة لشركة مصر للطيران بمطار مصراتة، 26 أكتوبر 2023. (مطار مصراتة الدولي)
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أكدت شركة «مصر للطيران» اعتزامها تسيير رحلات مباشرة إلى مدينة مصراتة بداية من 25 يناير الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، يحيى زكريا، إن الخط الجديد يشمل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس، لتصبح مصراتة «النقطة الثالثة لـ(مصر للطيران) في ليبيا بعد الرحلات المسيرة إلى كل من مطار بنينا الدولي في بنغازي، ومطار معيتيقة الدولي فقي طرابلس»، حسبما نقلت عنه جريدة الأهرام المصرية.

وأوضح زكريا أن رحلة الشركة ستقلع من مطار القاهرة الدولي برقم «MS827» في تمام الساعة 12:15 ظهرًا، على أن تصل إلى مصراتة الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا.

وأشار إلى طرح تخفيض على أول أربع رحلات للخط الجديد، بواقع 50% للرحلة الأولى، و25% للرحلات الثلاث الأخرى، وذلك في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير، مضيفًا أن الهدف هو تنفيذ «الخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة، لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية، والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية بها».

الخط الجديد يتماشى مع زيادة الحركة بين ليبيا ومصر 
كما لفت رئيس «مصر للطيران» إلى أهمية الخط الجديد في خدمة المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، مع زيادة الحركة بين البلدين.

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15 رحلة أسبوعيًا إلى ليبيا
وبعد إضافة مصراتة لشبكة خطوط «مصر للطيران»، ستسير الشركة 15 رحلة أسبوعيا إلى ليبيا، بواقع سبع رحلات إلى بنغازي وسبع رحلات إلى طرابلس ورحلة واحدة إلى مصراتة.

وفي 26 أكتوبر الماضي، استقبل مطار مصراتة أولى رحلات الشحن الجوي (بضائع) التابعة لشركة «مصر للطيران».

قبل ذلك، جرى تدشين أولى رحلات «مصر للطيران» إلى مصراتة، بشكل غير مباشر، في أغسطس الماضي، بعد توقف دام لأكثر من ثماني سنوات.

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