مصر للطيران تسير أولى رحلاتها للشحن الجوي إلى مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مطار مصراتة الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات الشحن الجوي التابعة لشركة مصر للطيران، إيذانًا بتدشين خط الشحن الجوي الثاني مع غرب ليبيا، وذلك بعد توقف دام عدة سنوات.

ونشرت صفحة مطار مصراتة الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا لإحدى طائرات الشحن التابعة لشركة مصر للطيران أثناء تفريغ حمولاتها من البضائع بالمطار، مشيرة إلى أن وكيل الناقل الوطني المصري هي «شركة العالمية للطيران والشحن الجوي».

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ودشنت شركة مصر للطيران قبل أشهر أولى رحلاتها للشحن الجوي إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. وفي 16 أغسطس الماضي استقبل مطار مصراتة الدولي أولى رحلات مصر للطيران إلى المدينة بعد توقف دام لأكثر من ثماني سنوات.

طائرة الشحن الجوي التابعة لشركة مصر للطيران بمطار مصراتة، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مطار مصراتة الدولي)

طائرة الشحن الجوي التابعة لشركة مصر للطيران بمطار مصراتة، الخميس 26 أكتوبر 2023. (مطار مصراتة الدولي)