شاهد في «وسط الخبر»: الخطف والاحتجاز.. وسيلة لحصار المسؤولين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر»، على قناة «الوسط» (Wtv) الثلاثاء، ملف الخطف والاحتجاز في ضوء اختفاء رئيس الوطنية للنقل البحري خالد التواتي منذ الأربعاء الماضي، من دون أية معلومات عن مصيره أو هوية محتجزيه.

وأمس الإثنين، كشف مصدر حكومي في حديث إلى «بوابة الوسط» أن خطف التواتي يرجع إلى عزم الشركة سداد قرض للخزانة العامة بقيمة 200 مليون دولار، لكن جهة، لم تعلن عن نفسها، اقتادت المدير التنفيذي للشركة لجهة غير معلومة من أمام منزله يوم 31 يناير 2024 للحيلولة دون اتخاذ أي إجراء رسمي بتحويل المبلغ إلى الإيراد العام.

وفيما لا يزال مصير التواتي غامضًا، يتساءل البرنامج عن مسؤولية الجهات الأمنية لحماية مسؤولي الدولة، وهل يمكن أن يؤثر الانفلات الأمني على سلطة المؤسسات الليبية؟ وهو ما جرت مناقشته مع كل من: رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف، والناشط الحقوقي طارق حمودة، وأستاذ القانون الدولي والباحثة السياسية د.نادية بن عامر.

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