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رصد 30 حالة مصابة بالليشمانيا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 03 فبراير 2024, 06:29 مساء
رصد 30 حالة مصابة بالليشمانيا في سرت
قدم مريض مصاب بـ«اللشمانيا الجلدية» (أرشيفية: المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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أكد مدير عام مستشفى الوشكة القروي الدكتور فتحي الكاسح انطلاق الحملة العلاجية لمصابي مرض الليشمانيا الجلدي بالمستشفى وبالتعاون مع كل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض وقسم الجلدية بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت.

وأعلن الكاسح في تصريحات اليوم السبت أنه جرى رصد أكثر من 30 حالة مصابة بالمرض، لديها علامات وإصابات وتحتاج للعلاج العاجل.

وأوضح الكاسح، وهو رئيس الحملة التوعوية التثقيفية العلاجية حول مرض الليشمانيا، أنه حرى رصد هد الحالات وأخذ البيانات وتدوينها بسجل خاص وعلاجهم بمستشفى الوشكة القروي مقر الحملة التوعوية للمرض وذلك بمنحهم الحقن الطبية اللازمة.

أغلب الإصابات من منطقة الوشكة
وأضاف أن هذه الحقنة تؤخذ بشكل أسبوعي للمصاب حتى يتماثل للشفاء، مشيرا إلى أن أغلب الحالات المرضية المصابة بهذا المرض من سكان منطقة الوشكة. وتابع أن هناك 3 حالات مرضية من أبوقرين و6 حالات من مدينة سرت، و21 حالة من الوشكة.

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وشارك في هذه الحملة أطباء من قسم الجلدية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت بإشراف الاستشاري الدكتور فتحي الكاسح.

ومرض الليشمانيا الجلدي هي عدوى طفيلية تنتقل بواسطة لدغات ذباب الرمل، وهو مرض يصيب الجلد وأحيانا يصيب الأطراف الداخلية بالجسم ويحتاج لمتابعة وعلاج مكثف.

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