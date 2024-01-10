مستشفى الوشكة القروي يتسلم شحنتي أمصال وتطعيمات إجبارية للأطفال

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت مستشفى الوشكة القروي، اليوم الأربعاء، شحنة تطعيمات إجبارية للأطفال، وكذلك شحنة من الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي، قادمة من إدارة الخدمات الصحية في بلدية مصراتة.

وأوضح مدير عام مستشفى الوشكة القروي التابع لإدارة الخدمات الصحية ببلدية مصراتة، الدكتور فتحي الكاسح، لـ«بوابة الوسط» أن شحنة التطعيمات الإجبارية خاصة بالأطفال من سن شهرين إلى عام ونصف العام.

- وصول شحنة تطعيمات روتينية وإجبارية إلى إدارة الخدمات الصحية في سرت

ونوه الكاسح إلى أن حملة التطعيمات الإجبارية للأطفال ستنطلق قريبا بمستشفى الوشكة القروي تحت إشراف قسم التطعيمات بالمستشفى، وبالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية في سرت، وستتواصل بضعة أيام.

تسليم شحنتي الأمصال والتطعيمات الإجبارية للأطفال إلى مستشفى الوشكة القروي. (الإنترنت)

تسليم شحنتي الأمصال والتطعيمات الإجبارية للأطفال إلى مستشفى الوشكة القروي. (الإنترنت)