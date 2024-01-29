«الشؤون الاجتماعية»: إقامة مؤتمر للأسرة العربية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء الكيلاني مع الأمين العام لمنظمة الأسرة العربية بالإنابة عامر الجريدي على إقامة مؤتمر للأسرة العربية في طرابلس بالشراكة مع المنظمة العالمية للأسرة وجامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما أمس الأحد، استعرضت الكيلاني خلاله إجراءات دعم الأسر الليبية عبر منحة الزوجة والأولاد وبرامج دعم ذوي الإعاقة وغيرها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأشاد الجريدي بدور ليبيا كدولة مؤسسة للمنظمة وداعمة لكل برامجها، مثمنا جهود وزارة الشؤون الاجتماعية، في حين أكدت الكيلاني دعمها لانعقاد الجمعية العامة للمنظمة في ليبيا، بما يمثل انطلاقة جديدة للمنظمة.

حضر اللقاء مدير مكتب الوزير والخبير الاجتماعي بالوزارة ومدير إدارة التنمية الأسرية .