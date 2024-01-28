  • Alwasat News
Atwasat

«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد رحلة إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 11:20 مساء
«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد رحلة إسطنبول
طائرة تابعة للخطوط الليبة الجوية. (صفحة الشركة على فيسبوك)
WTV_Frequency

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، مساء الأحد، تأجيل رحلتها إلى مدينة إسطنبول التركية عبر مطار معيتيقة الدولي المقررة غدًا، وذلك لـ«أسباب خارجة عن إرادتها» دون أن توضح هذه الأسباب.

وقالت الشركة في بيان، إن موعد الرحلة الجديد سيكون في التاسعة مساء غد بالتوقيت المحلي فيما يكون موعد رحلة العودة في الواحدة والربع بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت تركيا.

استئناف الرحلات بمطار معيتيقة في طرابلس بعد انحراف طائرة إسعاف
بعد تأجيلها.. الخطوط الليبية تعلن الموعد الجديد لرحلة «معيتيقة - القاهرة»

وقدمت اعتذارها إلى المسافرين عن «الإزعاج» ودعتهم إلى التواجد داخل مطار معيتيقة قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

وجرى تغيير مسار الرحلات من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة الدولي أمس السبت قبل أن تستأنف الحركة بشكل عادي بعد إزاحة طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر انفجر أحد إطاراتها خلال هبوطها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس

«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس
ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر

ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر
«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور

«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور
الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي لممثلي جهات عسكرية بالمنطقة الغربية: لا يجوز أن تكون ليبيا رهينة لأي فئة
باتيلي لممثلي جهات عسكرية بالمنطقة الغربية: لا يجوز أن تكون ليبيا...
الكبير وباتيلي يبحثان الوضع الاقتصادي في ليبيا
الكبير وباتيلي يبحثان الوضع الاقتصادي في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: أطفال الإعاقة.. بين الحقوق ومزاج المسؤولين
شاهد في «وسط الخبر»: أطفال الإعاقة.. بين الحقوق ومزاج المسؤولين
شاهد في «هذا المساء».. «خطة ماتي» حيلة لإنقاذ ليبيا وأفريقيا أم روما؟
شاهد في «هذا المساء».. «خطة ماتي» حيلة لإنقاذ ليبيا وأفريقيا أم ...
«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد رحلة إسطنبول
«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد رحلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس ......
المزيد
انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان
انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان...
الرئيس الإيطالي وميلوني يستقبلان الدبيبة
الرئيس الإيطالي وميلوني يستقبلان الدبيبة...
«الكهرباء»: محطة طبرق شبه متوقفة.. ونخلي مسؤوليتنا عن أي انقطاع للتيار
«الكهرباء»: محطة طبرق شبه متوقفة.. ونخلي مسؤوليتنا عن أي ......
«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد رحلة إسطنبول
«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد ......
شاهد في «هذا المساء».. «خطة ماتي» حيلة لإنقاذ ليبيا وأفريقيا أم روما؟
شاهد في «هذا المساء».. «خطة ماتي» حيلة لإنقاذ ليبيا وأفريقيا......
المزيد