«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد رحلة إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، مساء الأحد، تأجيل رحلتها إلى مدينة إسطنبول التركية عبر مطار معيتيقة الدولي المقررة غدًا، وذلك لـ«أسباب خارجة عن إرادتها» دون أن توضح هذه الأسباب.

وقالت الشركة في بيان، إن موعد الرحلة الجديد سيكون في التاسعة مساء غد بالتوقيت المحلي فيما يكون موعد رحلة العودة في الواحدة والربع بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت تركيا.

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وقدمت اعتذارها إلى المسافرين عن «الإزعاج» ودعتهم إلى التواجد داخل مطار معيتيقة قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

وجرى تغيير مسار الرحلات من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة الدولي أمس السبت قبل أن تستأنف الحركة بشكل عادي بعد إزاحة طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر انفجر أحد إطاراتها خلال هبوطها.