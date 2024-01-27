استئناف الرحلات بمطار معيتيقة في طرابلس بعد انحراف طائرة إسعاف

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أعلن مدير عام مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب، استنئناف الحركة بشكل اعتيادي في المطار بعد تغيير مسار الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي بشكل موقت.

وأوضح «الطبيب» في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر تعرضت لانفجار في أحد إطاراتها خلال هبوطها، وانحرفت عن مسارها على المهبط، فجري إيقاف مسار الرحلات موقتاً.

وأضاف «الطبيب» أن مهندسي وفنيي جهاز الإسعاف الطائرة وإدارة التشغيل والسلامة وهيئة السلامة الوطنية بمطار معيتيقة تمكنوا من إزاحة الطائرة التي انحرفت عن مسارها.

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بدورها، أكدت وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إعادة فتح الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد نجاح الفرق الفنية في إزاحة طائرة جهاز الإسعاف الطائر التي خرجت عن مسارها بمهبط المطار صباح اليوم.