استخراج 2343 جثة مجهولة من ضحايا «دانيال» حتى الآن

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أكد الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري استخراج 2343 جثة مجهولة الهوية حتى الآن من مقبرتي مرتوبة والظهر الأحمر، لضحايا كارثة «دانيال» في مدينة درنة شرق البلاد.

وأوضح الجعفري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن عدد الجثث المستخرجة من مقبرة مرتوبة بلغ 604 جثث مجهولة، جرى أخذ 1649 عينة منها، حيث تضطر الفرق الطبية إلى أخذ أكثر من عينة من الجثة الواحدة على سبيل الاحتياط للتعرف على هويتها.

يذكر أن هذه الجثث دفنت في قبور جماعية خلال الأيام الأولى لكارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة، ولا يزال العمل مستمرًا في مقبرة مرتوبة.

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انتهاء المهام بمقبرة الظهر الأحمر وتواصل العمل في مرتوبة

أضاف الجعفري أن فرق الهيئة تعمل بشكل متواصل في مقبرة مرتوبة بتعليمات ومتابعة مكتب النائب العام، لعرض الجثث على الطب الشرعي والكشف عليها وسحب العينات منها، ومن ثم دفنها بالطريقة الإسلامية، والتعرف عليها بعد المطابقة مع ملفات وعينات أهالي المفقودين الذين فتحوا ملفات لدى الهيئة.

وبشأن مقبرة الظهر الأحمر، أشار الجعفري إلى أن عدد الجثث المستخرجة منها بلغ 1739 جثة، جرى أخذ 5621 عينة حمض نووي منها، لافتًا إلى انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر.

جانب من العينات المسحوبة من الجثث (بوابة الوسط)