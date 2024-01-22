شاهد في «اقتصاد بلس»: أزمة السيولة تطل من جديد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على أزمة سيولة خانقة تعيشها مختلف المدن الليبية منذ مطلع العام الجاري، وسط مشاهد الطوابير أمام المصارف وشكاوى من شح السيولة بالتزامن مع غلاء الأسعار، فمن يقف وراءها؟

إعادة فتح حقل الشرارة ومؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة

وأشار البرنامج إلى إعادة فتح حقل الشرارة بعد تعليق تجمع فزان اعتصامهم بعد اتفاق مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعهده بتنفيذ مطالبهم تبعها رفع القوة القاهرة عن الحقل.

حمّاد يقدم مشروع ميزانية تقشّف تتجاوز 90 مليارًا

وتطرق البرنامج إلى إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إحالة مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس مجلس النواب بإجمالي نفقات مقترحة تقدر بـ90 مليارًا و518 مليونًا و894 ألفًا و397 دينارًا .

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