افتتاح مركز المتفوقين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، اليوم السبت، مركز المتفوقين بطرابلس، بعدد أربعة فصول دراسية اثنان منها للتعليم الأساسي، واثنان للتعليم الثانوي، تستوعب جميعها 75 طالبًا.

وأكد المقريف، في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، اهتمام الوزارة بدعم مراكز المتفوقين، لدورها في تكوين الكفاءات العلمية على مستوى البلاد، ولما حققه طلاب المركز من تفوق في المسابقات المختلفة محليًا ودوليًا، حسب بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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حضر افتتاح المركز التابع للهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين مستشار الوزير عبد السلام الصغير، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ومدير الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين محمد صالح فاضل، ومدير مركز المتفوقين طرابلس سالم امجاهد، ومراقبو التربية والتعليم ببلديات: قصر بن غشير، وسيدي السايح، وتاجوراء، وسوق الجمعة، وأبو سليم، وعين زارة.

جانب من مراسم افتتاح مركز المتفوقين في طرابلس، السبت 20 يناير 2024 (وزارة التربية والتعليم)

جانب من مراسم افتتاح مركز المتفوقين في طرابلس، السبت 20 يناير 2024 (وزارة التربية والتعليم)

جانب من مراسم افتتاح مركز المتفوقين في طرابلس، السبت 20 يناير 2024 (وزارة التربية والتعليم)

مركز المتفوقين في طرابلس، السبت 20 يناير 2024 (وزارة التربية والتعليم)

مركز المتفوقين في طرابلس، السبت 20 يناير 2024 (وزارة التربية والتعليم)