لافروف يشبه ضرب اليمن بما حدث في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة لم تمنح الولايات المتحدة الحق في توجيه ضربات لليمن كما حدث في ليبيا، في إشارة إلى تدخل حلف حلف شمال الأطلسي «ناتو» في العام 2011.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة وحلفاءها في بريطانيا وغيرها انتهكوا جميع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا واليمن وغيرهم.

لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها انتهكوا جميع القوانين الدولية

ونقلت قناة «آر تي» الروسية عن لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو حول نتائج عام 2023، إشارته إلى تقديرات موسكو حول ما يجري من تطورات ليس فقط في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام، ولكن أيضًا حول العراق واليمن، معتبرًا «أن الولايات المتحدة وحلفاءها في بريطانيا وغيرها انتهكوا جميع القوانين والمعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي»، مشددًا على أنه «لم يفوض مجلس الأمن الدولي أحدا بقصف اليمن، كما لم يفوض بضرب ليبيا».

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وتحدث ممثل الدبلوماسية الروسية عن قصف الغرب لليبيا وتحويلها إلى ركام وتوجه عدد هائل من اللاجئين إلى أوروبا، قائلاً إن «هذه لم تعد مشكلة الولايات المتحدة»، معتبرًا أن «أي تصريحات صادرة عن واشنطن الآن لا أساس لها من الشرعية».

وتابعك «قال بلينكن منذ أيام في دافوس إن جميع بلدان الشرق الأوسط تريد وجود الولايات المتحدة وأن تلعب واشنطن دورا في الشرق الأوسط. العراق مثلا يطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها، إلا أن الأميركيين لا ينسحبون».