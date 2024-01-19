  • Alwasat News
Atwasat

لافروف يشبه ضرب اليمن بما حدث في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 01:57 صباحا
لافروف يشبه ضرب اليمن بما حدث في ليبيا
لافروف متحدثا للصحفيين في موسكو، الخميس 19 أكتوبر 2023. (وزارة الخارجية الروسية)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة لم تمنح الولايات المتحدة الحق في توجيه ضربات لليمن كما حدث في ليبيا، في إشارة إلى تدخل حلف حلف شمال الأطلسي «ناتو» في العام 2011.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة وحلفاءها في بريطانيا وغيرها انتهكوا جميع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا واليمن وغيرهم.

لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها انتهكوا جميع القوانين الدولية
ونقلت قناة «آر تي» الروسية عن لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو حول نتائج عام 2023، إشارته إلى تقديرات موسكو حول ما يجري من تطورات ليس فقط في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام، ولكن أيضًا حول العراق واليمن، معتبرًا «أن الولايات المتحدة وحلفاءها في بريطانيا وغيرها انتهكوا جميع القوانين والمعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي»، مشددًا على أنه «لم يفوض مجلس الأمن الدولي أحدا بقصف اليمن، كما لم يفوض بضرب ليبيا».

- لافروف يطالب بوقف العدوان على اليمن

وتحدث ممثل الدبلوماسية الروسية عن قصف الغرب لليبيا وتحويلها إلى ركام وتوجه عدد هائل من اللاجئين إلى أوروبا، قائلاً إن «هذه لم تعد مشكلة الولايات المتحدة»، معتبرًا أن «أي تصريحات صادرة عن واشنطن الآن لا أساس لها من الشرعية».

وتابعك «قال بلينكن منذ أيام في دافوس إن جميع بلدان الشرق الأوسط تريد وجود الولايات المتحدة وأن تلعب واشنطن دورا في الشرق الأوسط. العراق مثلا يطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها، إلا أن الأميركيين لا ينسحبون».

روسيا تطالب بوقف العدوان على اليمن
وفي وقت سابق الخميس، طالبت روسيا بوقف الضربات على الحوثيين في اليمن للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي يضع حدًا للتوتر في البحر الأحمر.

وقال لافروف للصحفيين في موسكو: «الأهم الآن هو وقف العدوان على اليمن نظرًا إلى أنه كلما قصف الأميركيون والبريطانيون أكثر، يصبح الحوثيون أقل استعدادًا للتحاور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا

كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما

ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما
استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس

استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس
«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس

بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي

نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي

ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب

والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين
المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة الـ77 ...
«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث الحلقة التاسعة من «مئوية ليبيا» الجمعة
«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث الحلقة ...
النائب العام اللبناني لـ«بوابة الوسط»: هانيبال القذافي بخير
النائب العام اللبناني لـ«بوابة الوسط»: هانيبال القذافي بخير
اجتماع في مصراتة يبحث ملفات سياسية وأمنية
اجتماع في مصراتة يبحث ملفات سياسية وأمنية
تقرير أميركي يفكك أبرز ما يميز «الفيلق الأفريقي» عن «فاغنر»
تقرير أميركي يفكك أبرز ما يميز «الفيلق الأفريقي» عن «فاغنر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
لافروف يشبه ضرب اليمن بما حدث في ليبيا
لافروف يشبه ضرب اليمن بما حدث في ليبيا...
شاهد في «وسط الخبر»: تكتيك الدبيبة.. المحلات في مواجهة البلديات
شاهد في «وسط الخبر»: تكتيك الدبيبة.. المحلات في مواجهة ......
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش ملف اعتصام أصحاب الشاحنات
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش ملف اعتصام أصحاب الشاحنات...
تقرير أميركي يفكك أبرز ما يميز «الفيلق الأفريقي» عن «فاغنر»
تقرير أميركي يفكك أبرز ما يميز «الفيلق الأفريقي» عن «فاغنر»...
اجتماع في مصراتة يبحث ملفات سياسية وأمنية
اجتماع في مصراتة يبحث ملفات سياسية وأمنية...
المزيد