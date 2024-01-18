  • Alwasat News
Atwasat

لافروف يطالب بوقف العدوان على اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 12:19 مساء
لافروف يطالب بوقف العدوان على اليمن
لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكدت روسيا، الخميس، بأن على الولايات المتحدة وقف ضرباتها على الحوثيين في اليمن للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي يضع حدا للتوتر في البحر الأحمر.

وقال لافروف للصحفيين في موسكو: «الأهم الآن هو وقف العدوان على اليمن نظرا إلى أنه كلما قصف الأميركيون والبريطانيون أكثر، يصبح الحوثيون أقل استعدادا للتحاور».

غارات أميركية-بريطانية جديدة على اليمن
وفي وقت سابق، قالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين إن غارات أميركية-بريطانية جديدة استهدفت عددا من المحافظات اليمنية، بُعيد ساعات على تبني الحوثيين هجوما جديدا على سفينة أميركية في البحر الأحمر.

وأفادت القناة بأن «العدوان الأميركي-البريطاني استهدف محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة»، وأوضحت أن من بين المواقع التي استهدفتها الغارات «جبل الصمع غربي مدينة صعدة».

وأتت هذه الضربات الجديدة بعد تبني الحوثيين هجوما استهدف سفينة أميركية قبالة ساحل اليمن. وقال الناطق العسكري يحيى سريع في تصريح متلفز، إن القوات البحرية استهدفت السفينة الأميركيّة «جينكو بيكاردي» في خليج عدن «بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة»، متعهدا بمواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة.

وردًا على ذلك، أكد الحوثيون استمرارهم في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، ونقلت قناة «المسيرة» عن مصدر عسكري في الجماعة قوله: «مستمرون في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأميركي-البريطاني منعنا من ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد زيارة رابعة للقطاع.. مفوض «أونروا» يحذر من مستقبل قاتم لسكان غزة بعد الحرب
بعد زيارة رابعة للقطاع.. مفوض «أونروا» يحذر من مستقبل قاتم لسكان ...
الحوثيون يتعهدون بمواصلة هجماتهم بعد إدراجهم على قوائم «الإرهاب» الأميركية
الحوثيون يتعهدون بمواصلة هجماتهم بعد إدراجهم على قوائم «الإرهاب» ...
الحوثيون يتبنون هجوما على سفينة أميركية قبالة اليمن
الحوثيون يتبنون هجوما على سفينة أميركية قبالة اليمن
قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى غزة بموجب اتفاق بوساطتها
قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى غزة بموجب اتفاق بوساطتها
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في......
المزيد
93 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على جنوب غزة
93 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على جنوب غزة...
لافروف يطالب بوقف العدوان على اليمن
لافروف يطالب بوقف العدوان على اليمن...
الحوثيون يتعهدون بمواصلة هجماتهم على الرغم من الغارات الجديدة
الحوثيون يتعهدون بمواصلة هجماتهم على الرغم من الغارات ......
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟...
قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى غزة بموجب اتفاق بوساطتها
قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى غزة بموجب اتفاق بوساطتها...
المزيد