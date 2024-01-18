لافروف يطالب بوقف العدوان على اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت روسيا، الخميس، بأن على الولايات المتحدة وقف ضرباتها على الحوثيين في اليمن للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي يضع حدا للتوتر في البحر الأحمر.

وقال لافروف للصحفيين في موسكو: «الأهم الآن هو وقف العدوان على اليمن نظرا إلى أنه كلما قصف الأميركيون والبريطانيون أكثر، يصبح الحوثيون أقل استعدادا للتحاور».

غارات أميركية-بريطانية جديدة على اليمن

وفي وقت سابق، قالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين إن غارات أميركية-بريطانية جديدة استهدفت عددا من المحافظات اليمنية، بُعيد ساعات على تبني الحوثيين هجوما جديدا على سفينة أميركية في البحر الأحمر.

وأفادت القناة بأن «العدوان الأميركي-البريطاني استهدف محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة»، وأوضحت أن من بين المواقع التي استهدفتها الغارات «جبل الصمع غربي مدينة صعدة».

وأتت هذه الضربات الجديدة بعد تبني الحوثيين هجوما استهدف سفينة أميركية قبالة ساحل اليمن. وقال الناطق العسكري يحيى سريع في تصريح متلفز، إن القوات البحرية استهدفت السفينة الأميركيّة «جينكو بيكاردي» في خليج عدن «بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة»، متعهدا بمواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة.

وردًا على ذلك، أكد الحوثيون استمرارهم في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، ونقلت قناة «المسيرة» عن مصدر عسكري في الجماعة قوله: «مستمرون في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأميركي-البريطاني منعنا من ذلك».