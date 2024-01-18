  • Alwasat News
Atwasat

الصور يبحث مع قيادات النيابة ملف مراجعة بيانات الأحوال المدنية ومكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 01:18 مساء
الصور يبحث مع قيادات النيابة ملف مراجعة بيانات الأحوال المدنية ومكافحة الفساد
الصور خلال لقائه قيادات النيابة العامة، 18 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
alwasat radio

بحث النائب العام المستشار الصديق الصور مع قيادات النيابة العامة نتائج ما توصلت إليه التحقيقات الجارية فيما يتعلق بسلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية، وتقييم عمل النيابات وملفات مكافحة الفساد والمخدرات والهجرة غير المشروعة.

حضر اللقاء محامون عامون ورؤساء نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية في نطق الاختصاص المحلي والنوعي جميعها، حيث حثهم الصور على المبادرة إلى إظهار قدرتها على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

مراجعة عمل النيابة العامة
واستعرض النائب العام نسب إنجاز العمل الموكل إلى أعضاء الهيئة؛ ونتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال السنة الماضية، ثم أحاط قادة الهيئة بنتائج ترقب غرض التحول الرقمي، فحثهم على إمساك وسائل الدعم الفني وتحري امتثال إطار وحدات التحول الرقمي في النيابات لتعليمات العمل وأدلته التشغيلية، وضمان سلامة البيانات وتكاملها وجودتها.

- الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

كما تناول المستشار التقسيمات التنظيمية المُحدثة في الهيئة؛ والمهمات الموكلة إليها في مجالات «ترقب النيابات المتخصصة وسير الدعاوى المرفوعة إلى قضاء الحكم وانتظام معاملة التبليغات والشكاوى المرفوعة من الجمهور في أوقات تتلاءم مع حسن إدارة الدعوى الجنائية».

وخُصص الجزء الأخير من الاجتماع لاستعراض ما يعوق سير العمل من عقبات، واقتراح سبل معالجتها، تمهيدا لإنفاذها من الهيئة أو من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صيانة طارئة لدائرة الكهرباء في الأبيار (صور)
صيانة طارئة لدائرة الكهرباء في الأبيار (صور)
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
مداهمة شقة تاجر مخدرات في عين زارة
مداهمة شقة تاجر مخدرات في عين زارة
المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»
المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»
المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا
المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
عودة عمل سفارة موريتانيا من طرابلس
عودة عمل سفارة موريتانيا من طرابلس...
بالصور: مهلة 72 ساعة لشاغلي محلات وعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لشاغلي محلات وعقارات بوسط طرابلس...
الصور يبحث مع قيادات النيابة ملف مراجعة بيانات الأحوال المدنية ومكافحة الفساد
الصور يبحث مع قيادات النيابة ملف مراجعة بيانات الأحوال ......
المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا
المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا...
المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»
المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»...
المزيد