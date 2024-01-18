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ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 02:00 صباحا
ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي
المتهم في قبضة الشرطة، الأربعاء 17 يناير 2024 (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، الأربعاء، ضبط «دجال» يوهم المواطنين بأنه يُعالج بالقرآن، بتهمة «التحرش بفتاة» تبلغ 13 عامًا.

وأفادت المديرية في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن مركز شرطة رأس اعبيدة تلقى معلومات عن سماع أصوات داخل منزل بالمنطقة تبين لقوة أمنية اقتحمت المكان وجود شخص تسيل منه الدماء بعدما استعان بصاحب المنزل لعلاج ابنته بالقرآن الكريم والرقية الشرعية.

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وأوضحت التحريات أن المواطن استعان بشخص لعلاج ابنته بالقرآن، حيث داوم في مناسبتين مختلفتين على تلاوة آيات قرآنية ورقية شرعية عليها، لكن في المرة الثالثة طلب من والدها أن يتركه مع الفتاة ليفاجأ الأب بصراخ ابنته.

وعندما سمع الوالد صراخ ابنته اقتحم الغرفة ليتفاجأ بمحاولة المعالج التحرش بها ونزع ملابسها، ووقع تشاجر بينهما أصيب الأب بجروح دامية.

من جانبه، اعترف الجاني بالتهم الموجهة إليه، واتضح ضبطه في وقت سابق على ذمة واقعة تعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة ومقاومة رجال الأمن.

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