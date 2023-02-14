ضبط شخصين في غريان بحوزتهما مواد لأعمال السحر والشعوذة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي، اليوم الثلاثاء، ضبط شخصين بحوزتهما مواد تستخدم في أعمال السحر والشعوذة في غريان.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة بشأن المتهمين القادمين من إحدى مناطق الجنوب إلى العاصمة طرابلس، حيث جرى إعداد كمين للشاحنة التي تقلهما واعترضت في غريان مساء أمس الإثنين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعثرت قوات الأمن على المواد والأغراض المستخدمة في أعمال السحر بحوزتهما، حيث جرى إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية معهما.